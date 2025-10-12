ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, שיגר היום (ראשון) איגרת למשרתי צה"ל לקראת חזרתם הצפויה של החטופים משבי חמאס.

בדבריו התייחס הרמטכ"ל למלחמה מאז השבעה באוקטובר, וציין כי "אסון השבעה באוקטובר גרם לפגיעה אנושה באמון שביסס צה"ל לאורך שנים מול אזרחי מדינת ישראל. מתוך השבר, קם דור לוחמים ולוחמות שהפך את אותו יום אפל לנקודת מפנה".

זמיר הדגיש את שני היעדים המרכזיים שעמדו לנגד עיניו לאורך כל תקופת הלחימה: השבת החטופים והכרעת חמאס. "משימת השבת החטופים צמחה מתוך ערכים ברורים של עם חופשי בארצו - החובה לבחור בחיים. הציווי להתיר אסורים היה לשיקול כבד משקל בכל פעולה מבצעית - זו חובתו של צה"ל לחייליו ולאזרחיו".

בהתייחסו להישגי הלחימה, כתב הרמטכ"ל כי צה"ל פועל כיום "בשליטה מבצעית מלאה לאורך כל הרצועה", והוסיף כי "עיצבנו מחדש את פני המזרח התיכון, את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ואת אסטרטגיית ההגנה וההרתעה שלנו לשנים הבאות".

איגרת הרמטכ"ל המלאה

זמיר ציין את המחויבות להפיק את כל הלקחים הנדרשים: "לא נסיט מבטנו מהלקחים הכואבים, העמוקים וההיסטוריים שעלינו להפיק מהכישלון, מהתהליכים שהובילו אליו ומהתובנות שנלמדו מימי הלחימה הארוכים".

בסיום דבריו, פנה ישירות ללוחמים ולמפקדים: "אתם הדר פניו של עם ישראל. אתם מבשרי הימים... פני תפארת הגבורה, של הנחישות, של הניצחון. היום, לקראת שובם של החטופים, אנו מרכינים ראש בפני המחיר הבלתי נתפס, נשבעים להיות ראויים לאובדן המהדהד שילווה אותנו לעד".

הרמטכ"ל חתם בדברים שנשא משה דיין על קברו של רועי רוטברג ז"ל: "זו גזרת דורנו. זו ברירת חיינו - להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים". והוסיף, "כאז, גם היום, אנחנו נשבעים שלא נסב את עינינו".