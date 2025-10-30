שורד השבי מקסים הרקין התראיין לתכנית "עובדה" הערב (חמישי) וחשף כיצד שרד את תקופת השבי בעזה, תוך שהוא מסתיר את היותו קצין בצה"ל מחשש לחייו.

הרקין תיאר רגעים של תקווה ואושר כאשר הצליח להאזין לשידורי רדיו גלי צה"ל ולגלות שישראל לא שכחה את החטופים.

הוא תיאר את מאחורי הקלעים של תעמולת חמאס: "הם מרחו אותי ברסק עגבניות, שמו עליי תחבושת, שפכו חול, ואמרו - אם אתה רוצה לצאת מפה, תשתף איתנו פעולה".

הוא סיפר שכל הסרטונים שפורסמו על ידי חמאס היו מבוימים. "דם? זה רסק עגבניות. וכשאתה רעב מת - אתה שואל למה מבזבזים את זה עליך", אמר בחיוך.

לדבריו, אחד הסרטונים הציג אותו לכאורה מחולץ מהריסות כתוצאה מהפצצות צה"ל, "זה סיפורי סבתא". צילמו איך מושכים אותו מההריסות ושמים עליו מסיכת חמצן. לדבריו, המשפחה הצליחה להבין שמדובר בסרטון שקרי.

הוא חשף כיצד גילתה המשפחה שמדובר בסרטון מבויים: "נראה לכם שמוציאים אותי מהריסות ואני מתחיל לדבר שקשה לי לנשום? הייתי מתחיל לקלל בשפה הרוסית את כל העולם ואישתו - זה טבעי. לא יכול להיות שאני מוצא מההריסות ומדבר עברית, לכן המשפחה הבינה שמודבר בסרטון פייק".

בהמשך הריאיון גילה הרקין כי בכל פעם שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העלה בתקשורת את נושא תנאי המחבלים בכלא, סבל בעקבות זאת מאלימות מצד שומריו. לדבריו, לפחות ארבע או חמש פעמים הוכה בכלל זה והמחבלים הדגישו לו כי "זה בגלל בן גביר", סיפר. באחת הפעמים אף כתבו לו על הגב "עין תחת עין, שן תחת שן", וציינו כי ישלחו את התמונה לשר.

הרקין אמר: "אני לא איש פוליטיקה. אבל ההבנה שלי - אתה שר, נציג ממשלה, אמור להיות זהיר בפה. חשוב ללמוד לקח - ולעתיד - לבחור באנשים שהם בעד העם, לא נגד. זה מה שאני חושב".

בהמשך התכנית פגש הרקין את בתו שהגיעה במיוחד מרוסיה כדי לראותו. המפגש כלל חיבוק מרגש וסיבוב על שפת הים.