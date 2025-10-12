בישראל נערכים לפרובוקציות של חמאס במהלך הלילה ולתרחיש שיצלצלו למשפחת חטוף ויעשו איתו שיחה או יתעדו את השחרורים לשימוש חמאס בהמשך.

בתוך כך, בצה"ל אומרים שטרם התקבלה שעה עדכנית לשחרור החטופים מחר ונערכים גם לאפשרות שיהיה שחרור במהלך הלילה.

צה"ל נמצא בכוננות מיידית וערוך לכך שהשחרור יתבצע משלושה אזורים ברצועה ובשעות הבוקר המוקדמות החל מ-06:00 בבוקר. גורם ישראלי העריך שהשחרור יתבצע בשני שלבים - חלק מהחטופים ישוחררו בשעה שמונה בבוקר והחלק השני בתשע.

בשלב הראשון, החטופים יפגשו גורמים ישראלים, ובהם מומחים שהתנסו בתחום בשנתיים האחרונות. המפגש הראשוני יתקיים מיד עם צאתם משטח הרצועה.

במחנה רעים יתקיים המפגש המחודש של החטופים עם בני משפחותיהם. המקום עבר הרחבה משמעותית לטובת הפעימה הקרובה, שאינה דומה להיקפי השחרור הקודמים. במקום תיערך גם בדיקה רפואית לכל חטוף.

תיעוד: כך נראית נקודת הקליטה הראשונית של החטופים דובר צה"ל

בהמשך יוטסו שורדי השבי במסוקי חיל האוויר לבתי החולים שיבא בתל השומר (שיקלוט 10 מהם), איכילוב בתל אביב (שיקלוט חמישה) ובילינסון בפתח תקווה (שגם הוא יקלוט חמישה).

לאחר הגעת החטופים לישראל עם ליווי הצלב האדום, יחל הארגון לשוב לעזה ולאסוף את ארונותיהם של החללים שמתו בשבי.

בהתאם להסכם בין ישראל וחמאס, ארגון הטרור הרצחני אמור לשחרר בנוסף גם את 28 החללים החטופים. לפי ההערכות בישראל, רק כמחציתם יושבו מחר.