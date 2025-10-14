משפחתו של שורד השבי אלון אהל סיפרה שלאורך מרבית תקופת השבי הוא הוחזק באותה מנהרה, כשהוא כבול בשלשלאות וסובל מכאבים.

לדבריהם, לפני כ-40 יום הוא הועבר למנהרה אחרת במרכז הרצועה. "נסענו במשך שעות עד שהגענו", שיחזר.

הוא אמר שהעברתו הגיעה במקביל להכרזת צה"ל על כניסה לעיר עזה, והמחבלים השתמשו בו כמגן אנושי. עוד ציינו שלאורך כל התקופה עבר טרור פסיכולוגי מתמשך.

משפחתו גם שיתפה שאחרי שכבר הגיעו לבית החולים אביו הבחין בו מסתובב יחף, כשהציע להביא לו גרביים, אלון ענה: "אני רוצה טבע נאות". אז אמרה המשפחה: "הבנו שהילד שאנחנו מכירים - חזר אלינו". עוד סיפרו שאלון ניגש לנגן בפסנתר שהובא לו לבית החולים. מבחינה רפואית, עינו השמאלית פגועה, הוא רואה בה "פסים", והוא נמצא בהליך בדיקות. "הידיים, החזה והראש שלו עם רסיסים", שיתפה משפחתו.