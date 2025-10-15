עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקיימת היום (רביעי) כמתוכנן בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לאולם בית המשפט הגיעו הבוקר לתמוך בראש הממשלה השרים יואב קיש, מיקי זוהר, ניר ברקת, עידית סילמן ושלמה קרעי לצד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וסגן יו"ר הכנסת ניסים ואטורי.

עשרות מפגינים המתינו מחוץ לבית המשפט וקראו "בושה" לעבר חברי הכנסת שהגיעו למקום.

שר החינוך יואב קיש אמר לקראת חידוש הדיון כי "הגיע הזמן לבטל את המשפט". בחשבונו ברשת X כתב כי "בשעה גורלית כזו, כאשר נדרשת הנהגה שמרוכזת כל כולה במטרות הלאומיות, לא ייתכן שראש ממשלת ישראל ייאלץ להקדיש שעות ארוכות מזמנו, מרצו ותשומת לבו למשפט תפור ומיותר".

קיש הוסיף: "משפט נתניהו הוא פוליטי ומעוות שנבנה על בסיס מניעים זרים ויש לבטלו".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין אמר כי "גם הבוקר, במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים".

לדבריו, "המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו בימים האלה מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה. הודעתי לפני מספר שבועות כי אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח"כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו. בכוונתי להעבירה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר כתב: "אני יושב בבית המשפט המחוזי ונדהם. ראש ממשלת ישראל, אשר בעיצומם של ימים אלו מוביל את אחד המהלכים הגדולים בהיסטוריה של עמנו וארצנו, נאלץ לבזבז את זמנו היקר על עדויות ודיונים משפטיים מיותרים שקורסים לתוך עצמם ושעוסקים בזוטות ורק גורמים לפילוג של העם".

הוא הוסיף: "אני קורא לחבריי שרי הממשלה, להצטרף להצעתו של נשיא ארה"ב וידידינו הגדול דונלד טראמפ ולבקש מנשיא המדינה הרצוג לתת לרה"מ חנינה. הגיע הזמן שנעצור את הסאגה ההזויה הזו ונאחד את העם מחדש".