נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצא במתקפה חריפה במיוחד נגד הנשיא יצחק הרצוג על רקע בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"הרצוג הוא חרפה, תגיד לו שאני חושף אותו. אני מדבר איתו על הנושא כבר שנה", אמר טראמפ לכתב חדשות 12 ברק רביד.

הוא הוסיף "הרצוג צריך לתת חנינה לביב עוד היום. אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה נגד איראן".

לדבריו "הוא הבטיח לי חמש פעמים שייתן חנינה לביבי, אמרתי לו שלא אפגש איתו עוד אם לא יעשה כך. הוא מחזיק את הנושא מעל הראש של ביבי כבר שנה".

בבית הנשיא הגיבו: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן. נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה.

למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים", נמסר מבית הנשיא.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הגיב: "הנשיא טראמפ צודק. ראש הממשלה נתניהו צריך להיות ממוקד רק במלחמה עם איראן ובניהול המדינה. הרדיפה הפוליטית במסווה של משפט פוגעת בביטחון המדינה".

לפני כחודש תקף טראמפ פעם נוספת את הרצוג באותו נושא בשיחה עם כתבים. "הנשיא הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו", טען.

הוא הוסיף "הנשיא צריך להתבייש בעצמו. הוא היה יכול לתת לו חנינה ולא נתן. יש לו כוח לחון ודיברנו על זה חמש פעמים שונות. בישראל צריכים להוקיע אותו בשל כך".

בקשת החנינה הוגשה לנשיא לפני יותר משלושה חודשים. הרצוג העביר את הבקשה באופן מיידי לקבלת עמדת מחלקת החנינות שהעבירה אותה מיידית ליועצת המשפטית לממשלה. אלא שהאחרונה לא קיימה אפילו דיון אחד בנושא מאז.