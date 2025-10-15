ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הגיעו אמש (שלישי) לבית החולים בילינסון ופגשו את החטופים ששבו: אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

נתניהו אמר לשבים: "כולנו מתרגשים לראות אתכם כאן. עם ישראל חיכה לכם. המשפחות הנהדרות שלכם לא ויתרו לרגע, וגם אנחנו. המשימה עוד לא תמה - אנחנו מחויבים להחזיר גם את החללים, ולא נוותר על אף אחד".

שרה נתניהו אמרה: "כמה טוב לראות אתכם. זה דבר מרגש מאין כמוהו. התפללנו, קיווינו ופעלנו כדי שתהיו כאן שוב עם המשפחות שלכם. אני וראש הממשלה לא הפסקנו לחשוב עליכם. אני מאחלת לכם בריאות איתנה, אתם גיבורים".

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

