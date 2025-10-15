מתן אנגרסט במפגש עם בני משפחתו יוסי פונס, לע"מ

חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט ששב מהשבי בעזה, סיפר הבוקר (רביעי) בראיון ל"כאן רשת ב'" כי בנו קיבל סידור תפילה מבכיר בחמאס בזמן שהיה בשבי. לדבריו, מתן התפלל שלוש פעמים ביום וביקש את הסידור מיוזמתו.

"הוא התפלל שלוש פעמים ביום באמצעות סידור שהוא ביקש משוביו וקיבל מבכיר חמאס. הוא עבר ממקום למקום. התנאים שלו היו הרבה יותר קשים והוא סבל מיותר עינויים - הוא חייל שנלחם נגדם", אמר חגי.

עוד הוסיף האב, "אנחנו מסתכלים עליו - ואומרים לו אתה נס ולא מאמינים שאתה הולך בבית החולים. מתן הוא ילד מאוד חזק. הוא מאוד רוצה לדעת את הסטטוס של כל אחד מאנשי הצוות שלו, הוא חי את הצוות שלו עדיין. מתן מעריץ את דניאל פרץ, כמה הוא גיבור ומה שהיה שם בקרב הזה".

חגי תיאר את מצבו הנפשי והפיזי של בנו לאחר שובו, "זה ילד שלא מאמין שהוא יכול לשתות מים ושהוא יכול לבחור מהשפע שיש על השולחן. אין להם שם כלום, הם שבורים שם לגמרי. אנחנו צריכים לבנות אותו מחדש, הוא לא יודע כלום על המצב. הוא מקבל נתונים בקצב מאוד מהיר ומבקש למתן את הקצב".

"הוא עבר גיהינום, והוא בסדר בסה"כ, מוסיף להתחזק. אנחנו נתקן את הנזקים. רואים עליו את שרידי הלחימה של 7 באוקטובר. הרוב לא טופל והיו פציעות גדולות פתוחות כמה חודשים טובים", סיפר האב.

בהמשך התייחס אנגרסט לזיהויו של החטוף החלל תמיר נמרודי, "משפחת נמרודי היא אחת המשפחות הקרובות אלינו. קיבלנו את הבשורה הקשה הזו מאוד הבוקר. קיווינו שנוכל לחבק את אלון חירות ואת תמיר ביחד, זה יום קשה מאוד".