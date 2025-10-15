צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, מסר הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת שבה סיפר על מצבו של איתן ששב מהשבי.

הוא פתח את דבריו בקריאת פרק תהילים "מזמור לתודה" והוסיף "אינני יודע במה זכינו ורצתה השגחה עליונה לשמור את נפשו של איתן ולהגן עליו בתופת. השגחה עליונה שהגנה עליו בהזדמנויות רבות של סכנת חיים ממשית במשך שנתיים. אנחנו זוכים לנס הגדול הזה, לחבק את איתן בריא ושלם. הוא מתחזק מיום ליום ואנחנו בטוחים שישלים את החזרה לעצמו, לכוחותיו, למשפחה ולעם ישראל.

"עם ישראל זוכה להסרת והרחקת איומים כבדים. המדינה מאפשרת לנו לחיות ולשגשג בארצנו, כשטובת הכלל לפני טובתם הפרטית. כך מתנהגים בזמן מלחמה - וכך מצילים גם חטופים".

משפחתו של שורד השבי אלון אהל מסרה הצהרה לתקשורת מבית החולים בילינסון, אליו פונה לאחר שחרורו משבי חמאס. "אלון שלנו ביקש להעביר מסר", אמרה אמו עידית. "בשבי הוא ראה איך עם ישראל נלחם עבורו, איך אנשים זרים נלחמים עבורו, וזה נתן לו כוח לשרוד".

היא הוסיפה כי "השבוע שנתיים של תפילות ותקוות הפכו סוף סוף למציאות. השבוע זכינו לחבק שוב את אלוני שלנו. החיוך הכי גדול והכי יפה בעולם הזה חזר אלינו. אלון ספג בהשתאות את גלי האהבה שעטפו אותנו בימים האלו, את גודל החיבוק של העם המופלא הזה שהשיב אותו הביתה. זמן קצר אחרי המפגש הראשוני איתו אלון התיישב בחדר שלו וניגן על הפסנתר בבית החולים בילינסון. אחרי למעלה מ-700 ימים בדממת המנהרות, המנגינה שלו חזרה להדהד.

"אין ביטוי מופלא יותר מהצלילים האלו, לניצחון שלנו כעם, לכוח שלנו כחברה, לעוצמת האמונה והתקווה שלנו. אלון חזר מותש מתקופה ארוכה ובלתי נתפסת בעלטה הכבדה ביותר שניתן לעלות על הדעת, אבל הוא מתחזק ומשתפר מיום ליום. ידענו תמיד שיש בו את הכוחות הנפשיים כדי להחזיק מעמד, אבל בכנות אנחנו יכולים כולנו להגיד שהעוצמות שלו התעלו מעל כל מה שיכולנו לדמיין. אין מילה במילון שתתאר את החוסן והגבורה של האיש המדהים הזה שזכינו להיות ההורים שלו".

האם תיארה את פציעתו של בנה, שנפגע מרסיס בעין וסבל מפגיעת ראש. "הוא שרד במנהרות ונתפר בשבי בצורה רשלנית כשהרסיסים עדיין בגופו. עקב כך הוא סובל מכאבים בראשו. ביומיים האחרונים הוא עובר שורה של בדיקות מקיפות על ידי הצוות הרפואי המסור - ומגיע לכולם תודה גדולה מאוד. בהמשך יצטרך לעבור ניתוח בעין והרופאים מאמינים שניתן יהיה לשפר משמעותית את הראייה שלו. אנחנו מתפללים שכך יהיה. העסקה לשחרור החטופים הצילה את חייו של אלון ואת חיי כל החטופים. לעד נודה לכל מי שגרם לה לצאת לפועל, לכל מי שהעניק לעשרות אימהות קרועות מגעגועים את ההזדמנות לחבק את האוצר הגדול שנלקח מהן", אמרה.