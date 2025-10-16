פרסום ראשון: בעקבות הפסקת האש וסיום המלחמה עליה הכריז נשיא ארה"ב חיילי ההסדר ממרץ 2024 שקיבלו הארכת שירות ישתחררו בשבועות הקרובים לחופשת שחרור ועבוד ולאחר מכן יחזרו לישיבות.

"כל הביינישים המעוכבי שחרור עד ינואר, מתבטל להם העיכוב שחרור והם משתחררים ב-30 לנובמבר", נמסר.

בנוסף, מעדויות שהגיעו לידי ערוץ 7 מחיילים בשטח נמסר להם ממפקדיהם כי הם ישוחררו בחודש הקרוב.

ב-30 לנובמבר יצאו החיילים לשל"ת לאחר חופשת שחרור ועיבוד. מדובר על בני ישיבות שהתגייסו לשירות צבאי במרץ 2024 במסגרת מסלול של שנה וארבעה חודשים והיו אמורים מראש להשתחרר ביולי 2025. עם זאת, לאור המשך המלחמה, הוארך שירותם, וכעת עם סיום הלחימה הפעילה ועסקת החטופים הם ישוחררו בקרוב.