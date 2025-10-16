שורד השבי רום ברסלבסקי סיפר בבית החולים על התחושות שחווה בזמן השבי בעזה ועל התובנה שהתחזקה בו בעקבותיה.

"הכוח במקום שהייתי בו - הידיעה שכל מי שמסביבי הוא לא יהודי ועצם זה שאני יושב שם, הסיבה היא שאני יהודי, וכל מה שאני עובר, הסיבה היא בגלל שאני יהודי", סיפר ברסלבסקי בשיחה עם שי גראוכר.

הוא הוסיף, "צריך שנחזור להיות עם מאוחד ושאנשים יתחילו לעשות מצוות, ושאנשים יבינו וידעו שאנחנו יהודים. תראה מה קרה לי, מה עשו לי, רק עצם זה שאני יהודי".

לדבריו, הזהות היהודית היא מקור כוח וביטחון. "זה אומר שבן אדם שהוא יהודי צריך לדעת שהוא במקום גדול, שהוא שונה מבן אדם שהוא לא יהודי. צריך לחזק את היהדות שבנו ואני מקווה שעם ישראל יישאר חי, חזק ומאוחד".

אתמול סיפרה תמי ברסלבסקי, אימו של רום, על שאירע לבנה במהלך השנתיים האחרונות.

היא ציינה כי שוביו רצו שיתאסלם והבטיחו "לפצות" אותו באוכל, ואמרו לו שאם יקרא בקוראן או יצום ברמדאן - יקבל מתנות קטנות ואוכל. אך לרום היה חשוב לשמור על יהדותו, ולדברי האם הוא חזר ואמר: "אני יהודי, אני חזק, אני לא נשבר". "איך שהוא חזר הוא הניח תפילין", אמרה בהתרגשות.

היא הוסיפה בשיחה עם ynet: "ברוך השם עכשיו אנחנו חזרנו לחייך חיוך אמיתי, לא חיוך מאולץ. חזרנו לחיים. רום עבר שבי קשה מאוד, שנתיים קשות מאוד. אבל אם יש מישהו שיכול לשרוד את זה - זה רום. הוא חזק, אני מאמינה בו".

"הוא מספר כל מיני דברים נוראיים שקרו לו שם כאילו הם דבר יומיומי. אני שומעת את זה והלב שלי מתכווץ. הפעם אני יכולה לחבק אותו באמת - הוא לא שם, הוא כאן לידי". היא הוסיפה: "יש לנו עוד דרך לעשות. אני עושה איתו את הדרך הזאת, מהצעד הראשון עד שנראה אותו באמת מחייך מכל הלב".