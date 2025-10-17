אירוע זיכרון נערך היום (חמישי) בהר הרצל בירושלים במלאת שנתיים לנפילתו של משה ידידיה רזיאל (רוזנברג) הי"ד, בן 31 ואב לשלושה ילדים, בהשתתפות בני משפחה, חברים ומוקירי זכרו.

רזיאל, חבר קיבוץ כרם שלום, נהרג ב-7 באוקטובר במהלך קרב עם מחבלים שחדרו לקיבוץ במסגרת מתקפת הטרור על יישובי עוטף עזה.

גיא בן סעדון, מג"ד בחטיבת ירושלים ומפקדו לשעבר, אמר, "הייתה לידידיה חוצפה חיובית, היכולת לדרוש מהמפקדים שלו את מה שהוא חושב שנדרש, בלי להתבלבל ולחשוש אבל בצורה חיובית ולא בהתרסה. וכשהוא בא בצורה הזאת אי אפשר היה לסרב לו".

הרב דני לביא, מרבני ישיבת אלון מורה, הוסיף, "כשאני מלמד על תורה בחיי המעשה והשאלה המתבקשת היא האם זה באמת אפשרי - ידידיה הוא הדוגמה שעולה לי. שאפשר לפעול בחיי המעשה, להמשיך ללמוד תורה ברצינות ועדיין להיות מלא חיים וזורם".

הרב ליאור אנגלמן, ראש בית המדרש הקהילתי בכפר סבא ותושב פסגות בעבר, שיבח את כתיבתו של רזיאל, "הוא הראה במספר שירים של ידידיה את היכולת להכניס במספר מילים מסר עמוק. לכתוב עם הומור וקריצה ולגרום לדברים להישמע".

בתום האזכרה הושק 'מספר'- שירו של ידידיה רזיאל ז"ל בביצוע של דודו פישר ועמירן דביר שלפני שנה יצא כשיר וכעת יוצא קליפ מיוחד.