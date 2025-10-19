צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום, החל אחר הצהריים (ראשון) בגל תקיפות לעבר מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, זאת, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום.

לפי הודעת הצבא, התקיפות ממוקדות בתשתיות טרור של חמאס וכחלק מהתקיפות, מטוסי קרב תקפו מנהרה אשר שימשה בעבר את ארגון הטרור חמאס להחזקת חטופים.

מוקדם יותר הבוקר, מחבלים הגיחו בסביבות השעה 10:30 ממנהרה ברפיח וירו טיל נ"ט לעבר כלי הנדסי. זמן קצר לאחר מכן מחבלים אחרים ביצעו ירי צליפה לעבר כלי הנדסי נוסף. בחלוף דקות, מחבלים ירו שוב באמצעות נשק צלפים על כוח במרחב.

בצה"ל אמרו כי מחבלים ירו טילי נ"ט לעבר כוחות שפעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם, "צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, השמדנו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. התקרית היא הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".

נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והמזכיר הצבאי יצאו מישיבת הממשלה להערכת מצב דחופה. בארגון הטרור הרצחני חמאס טענו מנגד כי "הכוחות הישראלים ממשיכים בהפרותיהם מאז הכרזת סיום המלחמה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם. הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן - עוצמת התגובות תלך ותגבר".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה, כלשונו. "דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום - ויפה שעה אחת קודם". השר בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת ה-X: "מלחמה!".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לתקרית "במזרח התיכון יש שפה אחת - עוצמה. מדיניות קיר ברזל אמיתית. אפס סדקים, אפס סובלנות". לדבריו, "חמאס מותח את הגבולות כי יש מי שאפשר לו. משחק ומורח את החזרת החטופים החללים, ולפני זמן קצר - מפר את הפסקת האש, ויורה על כח צה"ל במטרה לפגוע בחיילים הגיבורים שלנו. התגובה היחידה לטרור ולחמאס היא עוצמה. כח. קיר ברזל!".

מדובר בהפרה השנייה המשמעותית של הפסקת האש מצד חמאס. ביום שישי ניסו מחבלים חמושים לתקוף את כוחות צה"ל בחאן יונס וברפיח, כשיצאו ממנהרות טרור ופתחו באש לעבר לוחמים. חלק מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות.

דובר צה"ל מסר בהקשר לאותה הפרה כי "בחאן יונס זוהו מספר מחבלים שיצאו מפיר במרחב העיר שבדרום הרצועה, הם התקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. המחבלים הותקפו מהאוויר להסרת איום, בהתאם להסכם".