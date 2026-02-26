ראש השב"כ דוד זיני אמר השבוע בכנס מנהלי שירות הביטחון הכללי כי הארגון כשל מקצועית בטבח שמחת תורה, והבהיר כי אין בסיס לטענות על בגידה או שיתוף פעולה עם האויב.

הכנס נערך בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן ראש השירות היוצא ש', סגנו הנכנס נ', פורום מטה השירות ומנהליו.

בפתח דבריו אמר, "השב"כ שלנו - אנו מקיימים ובונים יחד ארגון סיכול מופלא, חד וחדשני. שירות שבו משרתים אנשים השמחים בשליחותם, הרעבים לאתגרים. בעלי עמוד-שדרה ערכי, הטוטאליים במחויבותם למדינת ישראל".

במרכז דבריו עמד התחקיר השירותי של אירועי שמחת תורה. זיני הבהיר כי הוא מקבל את המסקנות במלואן: "אני מקבל את התחקיר השירותי לטבח 'שמחת תורה'. כפי שציינה מנהלת התחקיר ישנם עוד נושאים לתחקר, אך אין עוררין על מסקנות צוות התחקיר ויש בהם חומר רב לעבוד ולתיקון".

הוא הדף את תאוריות הקונספירציה, "ברור וידוע שלא הייתה 'בגידה' או 'שיתוף פעולה' מצד השב"כ או מי מאנשי מערכת הביטחון. לצערינו כשלנו כישלון מקצועי חמור ועלינו לעמול יום יום שעה שעה על מנת לתקן ולהטמיע את כלל הלקחים ולהשלים את שנותר לתחקר".

כמו כן, סקר את האתגרים העומדים בפני הארגון בשנת 2026 בכלל הזירות - התמודדות מול רף האיום הגבוהה מזירת יהודה ושומרון, שמירה מפני התפרצות בעורף ישראל, כניסה משמעותית לסיכול הברחות האמל"ח מהגבולות, המשך סיכול ניסיונות הגיוס האיראנים בקרב ישראלים, אבטחת אישים ונציגויות ישראל בחו"ל. לצד האתגרים הטכנולוגיים המתפתחים, סוגיית "הביג דאטה" והלמידה הארגונית.

במסגרת הכנס נפרד ראש השירות ומנהלי הארגון מש', סגן ראש השב"כ היוצא: "אתה הובלת את השירות בתקופה אינטנסיבית, גם כראש וכסגן, במלוא העוצמה והמשמעות תוך כדי מלחמה. הסכמת לחזור לכיסא הזה כדי להחזיר את השירות למסילה, להכניס את השירות לתוכנית עבודה ואותי לתפקיד. זה לא מובן מאליו, רבים וטובים לא יכולו לעמוד במשימה הזו. על כך גם ברמה האישית, השירותית והלאומית - הערכה עצומה".

"אנחנו שירות הביטחון הכללי - בצבא יש חיילים, במשטרה יש שוטרים, בשירות הביטחון הכללי יש משרתים. זו גאווה להיות משרת של העם הנפלא היושב בציון. אנחנו שליחי ציבור המשרתים את הציבור בשליחות ביטחוני. לזהות, לאתר ולסכל מבעוד מועד", אמר.

זיני סיכם את דבריו בהערכה רבה לאנשי השירות: "אני גאה להיות שייך לחבורה הזאת. גאה לפקד עליכם בחרדת קודש. מתפלל יום יום להיות ראוי למשימה ולחבורה הנפלאה הזאת. להתחיל ללמוד להכיר ולאהוב אותכם, תודה רבה על מה שאתם ולמשפחות שלכם. שיהיה בהצלחה לכולנו".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מברך את ראש השב"כ דוד זיני על הצהרתו הנחרצת על כך שלא היתה שום 'בגידה מבפנים' ב-7 באוקטובר. אולי עכשיו אפשר לשים מאחורינו את הקונספירציה הנוראה הזו, שהרעילה כל כך הרבה אנשים, בעיקר צעירים".