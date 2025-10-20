היום (שני) פורסם ביוטיוב סרט תיעודי חדש המתעד את דמותו של הרב בני אייזנר ז"ל. את הסרט הפיקו אולפני אתרוג, בסיוע פרסומי ישראל ובעזרת חבריו ותלמידיו של הרב.

הסרט כולל קטעים ועדויות מחייו של הרב אייזנר ז"ל, שהיה מתלמידיו הקרובים של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ונחשב לאיש חינוך מרכזי בציונות הדתית.

הרב חיים שטיינר מספר בסרט, "הרב צבי יהודה לא סבל שמשמשים אותו אבל כשבני רצה לעזור לו אז הוא תמיד קיבל", והוסיף, "הדירה שלו הייתה רשות הרבים, מי שרצה נכנס, אוכל משהו, שותה".

גם הרב איתן איזמן ציין את מסירותו של הרב אייזנר, "כל מקום שהזמינו אותו לתת שיעור הוא היה בא", ואילו הרב הלל פלסר הוסיף, "במקומות כמו אור עציון, עטרת כהנים ושבי חברון, קרה לא פעם שהוא נתן תשובה - והתברר שבאותה שבת התחייב לשני מקומות".

הרב דוד חי הכהן מתאר את הקרבה בין הרב אייזנר לרב צבי יהודה קוק זצ"ל, "כשהיה נכנס הרצי"ה היה קם. הוא היה כל כך אהוב שהרצי"ה היה צועק עליו, לאחרים היה סבלן שלא יפגע בהם".

הרב פלסר הוסיף, "הוא היה מתעמת הרבה עם הורים שרצו שהילדים שלהם יחזרו לחוץ לארץ ולא יישארו בארץ ב-BMT, הוא היה נוסע לשם ומתקוטט עם היהודים שנמצאים על סיר הבשר".

הרב מנחם בורשטין סיפר על פעילותו מול חיילים, "הוא היה מופיע בפני חיילים, הוא היה נותן להם תחושה שהם מצילים עכשיו את עם ישראל".

הרב צבי טאו ציטט את הרב נריה זצ"ל שאמר על הרב אייזנר שהוא "חד בדורו בכוח הדיבור וההסברה".

הרב מרדכי גרינברג סיפר, "הבן שלי סיפר לי שהם היו פעם בצפת ופתאום ראו אותו מגיע עם קבוצה של תלמידים. אז ביקש ממנו שייתן שיעור, על המקום התיישבו באמצע הרחוב ונתן להם שיעור בשליפה".