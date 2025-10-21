ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) ממשיכה לקדם את רעיון חידוש ההתיישבות היהודית בעזה, למרות שנראה שאין למהלך תמיכה משמעותית בממשלה.

"אני חושבת שהמתווה שהגענו אליו ביחס לעזה הוא מתווה מסוכן עבורנו", אמרה סון הר-מלך בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת, "מתחילת המלחמה אמרתי לראש הממשלה שעלינו לחזור ליישב את עזה, כי אם לא נבין את השיעור שצריך להילמד מהשבעה באוקטובר, נלמד אותו בדרך הקשה. אין שום חזון אחר למדינת ישראל לגבי עזה חוץ מהתיישבות. גם אם זה יקרה עוד הרבה זמן".

היא הוסיפה כי כל עוד אין מתווה שמבטיח את ביטחון אזרחי ישראל, לא תוכל להסכים לו, "כל עוד אין מתווה שמבטיח את ביטחון אזרחי ישראל אני לא יכולה להיות שותפה לו ולהסכים לו".

לדבריה, חידוש ההתיישבות הוא רק עניין של זמן, "כשהעברנו את תיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אמרתי במליאה שעד שלא נחזור וניישב את היישובים, לא נתקן את המסוכנות ולא נביא ביטחון ובשורה לעם ישראל".

עוד הוסיפה כי יש ניסיון להחדיר לציבור נרטיב אחר, "הציבור קצת חוזר לאחור לימים שהרדימו אותו ובוחר היום מדעת להיות רדום ושוכח ומתבלבל כי מישהו מוכר לו נרטיב על חזון אחר. אבל אין חזון אחר".

לדבריה, נפילתם של שני חיילים השבוע היא תזכורת כואבת לכך ש"הדבר היחיד שיכול להגדיר ניצחון מול חמאס הוא סיפוח אדמה. האפשרות היחידה היא שאנחנו נהיה שם ולא הם".

סון הר-מלך סיכמה כי יש לגבש מתווה ליום שאחרי בעזה, הכולל הגירת תושבים והתיישבות יהודית, "אנחנו צריכים לייצר מתווה ליום שאחרי שמדבר על הגירת עזתים והתיישבות. לצערי הרב אנחנו רואים כיצד מוליכים שולל את הציבור בישראל כשתוכנית ההגירה אופסנה לטובת תוכנית שיקום של הרצועה. אנחנו לא הולכים שולל אחרי החגיגות. גם להשבת החטופים יש מחיר שנשלם".