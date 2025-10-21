אלה חיימי, אלמנתו של טל חיימי, לוחם כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק שנחטף ונרצח בידי חמאס ב-7 באוקטובר, שיתפה בתחושותיה לאחר השבת גופתו אמש לישראל.

"מצד אחד, זאת הקלה עצומה. אולי הביטוי 'ירדה לי אבן מהלב' הוא הקלישאה הכי מדויקת כרגע", אמרה חיימי בריאיון לכאן רשת ב'. "אני כל כך שמחה בשביל טל, הוא לא היה ראוי להיות איפה שהיה. הוא צריך להיות פה, בבית, בניר יצחק. סגירת המעגל הזו היא אמיתית, וזה מה שאני מרגישה היום".

חיימי לחם עד רגעיו האחרונים נגד המחבלים שפרצו לקיבוץ. אלה סיפרה על הקרב הקשה שבו השתתף יחד עם חברו ליאור, שגופתו טרם הושבה. "הם לחמו בקרב שלא ייאמן. אני מקווה שיום אחד נוכל לשתף את הסיפור כולו", אמרה.

את הריאיון קיימה רגע לפני שבישרה לילדיה כי אביהם הושב לישראל. "הבטחתי להם כל יום שיגיע הרגע הזה. אני הולכת לספר להם עכשיו. הם מוכנים לזה, הם עברו בשנתיים האחרונות מה שילד לא צריך לעבור. כל ילד יזדקק להסבר אחר - יש אחד שאצטרך להסביר לו שאבא חזר, אבל לא חזר על הרגליים".

אלה פנתה בריאיון גם לדרג המדיני ולציבור, והביעה תקווה כי שאר משפחות החטופים יזכו לסיום - גם אם עצוב - שיאפשר להן להתחיל בתהליך האבל וההחלמה.

"לעוד 15 משפחות מגיע סיום כזה. חמאס אמר באיזשהו שלב - 'אני יכול לתת ארבעה וזהו', ומאז חזרו כמעט עוד עשרה. אז הוא יכול להגיע לכולם. אין זמן".

טל חיימי הותיר אחריו שלושה ילדים - בני 11, 8 ותינוק שנולד בזמן המלחמה ולא יזכה להכיר את אביו.