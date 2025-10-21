אמיר קטאר, השייח' תמים בן חמד אאל ת'אני, תקף היום (שלישי) בחריפות את מדינת ישראל ומדיניותה ברצועת עזה, בנאום שנשא בפני הפרלמנט הקטארי בפתיחת המושב השנתי.

בדבריו כינה את המלחמה בעזה "רצח עם", והביע אכזבה ממערכת המשפט הבינלאומית שלדבריו "אינה מצליחה לאכוף את החוק הבינלאומי כשמדובר בעם הפלסטיני".

לדבריו, "רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מהאדמות הפלסטיניות ומהמדינה הפלסטינית המאוחדת".

לדבריו, המדיניות של קטאר "נובעת מעמדה עקרונית המתנגדת לכל סוגי הכיבוש, עוול וגזענות, כולל שנאה אנטישמית ואיסלאמופוביה".

"שאלת פלסטין אינה שאלת טרור, אלא סוגיה הקשורה לכיבוש ממושך, שהגיע הזמן לשים לו סוף. זהו הבסיס לשלום צודק, ושלום צודק מבטיח ביטחון לשני העמים, הפלסטיני והישראלי", אמר השייח’ תמים.

עוד הוסיף השייח' תמים: "עד להשגת הפתרון הצודק המיוחל לשאלת פלסטין, על הקהילה הבינלאומית לספק הגנה לעם הפלסטיני ולהפגין סולידריות איתו במאבקו להשגת זכויותיו הלגיטימיות, ולהבטיח שהעוברים על החוק לא יחמקו מעונש".

האמיר הביע תקווה כי "מדינת פלסטין" תזכה בהקדם להכרה כחברה מלאה באומות המאוחדות ושתוקם הלכה למעשה כמדינה עצמאית.