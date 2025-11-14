המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון (ממר"י) פרסם היום (שישי) דוח החושף תכנים אנטי-ישראליים שכתב בעבר מאג'ד אל-אנצארי, המשמש כיום יועצו של ראש ממשלת קטאר ודובר משרד החוץ הקטרי.

לפי הדוח, במהלך מבצע "צוק איתן", פרסם אל-אנצארי מאמר ביומון הקטרי הממסדי אל-ערב, בו שיבח את ירי הרקטות מצד חמאס ויתר ארגוני הטרור לעבר ישראל, ותיאר כיצד הוא מתמלא אופטימיות נוכח אזעקות בלתי פוסקות וחרדה בקרב תושבי תל אביב שירדו למקלטים.

באותו מאמר תקף אל-אנצארי גם את מצרים ומדינות המפרץ, אותן הגדיר "אויבות עזה", ואת אנשי התקשורת מהמדינות הללו שייחלו לפעולה ישראלית שתמחק את חמאס.

לדבריו, הם נאלצים להודות כי "חלומם מתפוגג". אל-אנצארי אף הבטיח במאמר כי "הניצחון שאללה ינחיל לפלסטינים על ישראל - קרוב".

אתר החדשות היהודי "ג'ואיש אינסיידר" פרסם בעבר כי אל-אנצארי חגג בשנים האחרונות פיגועי התאבדות שביצעו פלסטינים.

מחקר נפרד של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה העלה כי קטאר המשיכה לגלות תמיכה בחמאס גם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר. לפי הממצאים, משרד החוץ הקטרי הטיל אז את מלוא האחריות למתקפה על ישראל, והדגיש כי מבצע "מבול אל-אקצה" אינו יכול להצדיק "מלחמה בלתי פרופורציונלית נגד אזרחי עזה".

עוד נטען במחקר כי קטאר ניסתה להגביל את תגובת צה"ל למתקפה, באופן שתאם את יעדיו של חמאס ליצירת "אחדות הזירות" נגד ישראל, תוך הצבת דרישות מרחיקות לכת לשחרור החטופים - בהן פירוק התנחלויות.

העיתונות הקטרית תיארה את מתקפת ה-7 באוקטובר במונחים כגון "יום שבת של תהילה", "תגובה טבעית", "מבצע הירואי", ו"מהלך שניפץ את המיתוס של הכיבוש".