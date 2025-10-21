ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להחליף את ראש המל"ל צחי הנגבי, כך עולה מהודעה אישית שפרסם הערב (שלישי) הנגבי.

בהודעתו נאמר כ י לאור כוונת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות ראש מל"ל חדש, הוא יסיים את כהונתו כיועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי באופן מיידי. הנגבי ציין כי הוא יעמוד לרשות מחליפו בכל מה שיידרש.

"הודיתי לראש הממשלה על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל בשנים מאתגרות, על האפשרות להביע עמדה עצמאית בדיונים רגישים ועל השיח המקצועי שניהלנו גם בעת מחלוקות", כתב הנגבי.

הוא ציין כי "המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה. לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה. עוד לא מומשה גם החובה להבטיח - באמצעים מדיניים או צבאיים - שארגוני הטרור ברצועת עזה יורחקו מהשלטון ויפורקו מנשקם ושמעזה לא יישקף עוד איום על ישראל. האתגרים בזירה המדינית והבין-לאומית נותרו תובעניים, ומחייבים יוזמה ישראלית ופעולה בתבונה, בנחישות ובאחריות".

ראש המל"ל היוצא קרא לחקור לעומק את המחדלים שקדמו למתקפה הרצחנית של חמאס. "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים.

על כולנו להישאר מחויבים וקשובים לצרכי אלה שנשאו במחיר היקר מכל יקר: המשפחות השכולות ופצועי המלחמה בגוף ובנפש. חשוב מכל: יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו. עוצמתה של האחדות הישראלית התגלתה בשנתיים האחרונות במלוא עוזה בשדה הקרב, וניפצה את האשליות של אויבינו. כעת השבת האחדות בכלל רובדי העשייה הציבורית היא תנאי להבטחת נצח ישראל", סיכם.

במהלך המלחמה התגלו מספר ויכוחים בין הנגבי ונתניהו. ראש המל"ל התנגד למבצע מרכבות גדעון ב', בניגוד לעמדת הרוב בקבינט. בשל המתיחות ביניהם הנגבי לא הצטרף לטיסת ראש הממשלה לארה"ב בחודש שעבר.