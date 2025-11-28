צחי הנגבי פרסם היום פוסט ראשון בחשבון הפייסבוק שלו מאז שהודח מתפקידו כראש המל"ל.

בפוסט התייחס לדיון הצפוי בכנסת בשבוע הבא על חוק הגיוס, והציג את עמדתו בנוגע למתווה המוצע.

הנגבי כתב כי באופן סמלי חלפו 51 שנים מאז שהחל את טירונותו בצה"ל, וציין כי "שאפתי להעלות את הפרופיל הרפואי שלי ולהיות לוחם בצנחנים. משאלתי התגשמה". הוא הוסיף כי ארבעת בניו שירתו שירות משמעותי, ושלושה מהם לחמו בעזה.

לדבריו, גם כיום נושא הנטל ממשיך להיות מוחשי, שכן "חמישה עשורים חלפו, והנטל עדיין נופל על כתפי מעטים יחסית". הנגבי הדגיש כי צה"ל זקוק לאלפי לוחמים נוספים, בייחוד לאחר המלחמה האחרונה והשלכותיה.

בפוסט הבהיר כי לדעתו, "החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה". לצד זאת ציין כי לימוד תורה הוא ערך מהותי, אך "חובה לשלב אותו עם הערך של הגנה על המדינה ואזרחיה", והוסיף כי מניסיונו רב־השנים במערכות הביטחון, צה"ל יודע לעשות זאת בהצלחה.

לדבריו, האחריות כעת מוטלת על הממשלה והכנסת לקדם זאת ללא עיכובים.