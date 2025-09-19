ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה אמש (חמישי) נמשכה עד סמוך לחצות הלילה ועסקה בין היתר בדרישת המטה לביטחון לאומי לאפשר ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים הכלואים בישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתנגד לקיים את הדיון נוכח התנגדות השר איתמר בן גביר, הודיע כי ההכרעה תועבר לפורום אחר.

נתניהו האשים את בן גביר בהדלפות מהקבינט, "ראיתי לפני הישיבה ותוך כדי הדיון תדרוכים בערוץ 7, בישראל היום ובמקומות נוספים מי בעד ומי נגד ההחלטה. אני לא מתנהל ככה - הסעיף הזה יורד מסדר היום", צוטט נתניהו בכאן חדשות.

בן גביר הגיב על הדברים, "אתה מדבר איתי על תדרוכים. אתם מתדרכים נגד הצבא והצבא מתדרך נגדכם כל השבוע".

נתניהו עזב את הישיבה מוקדם מהצפוי, וראש המל"ל צחי הנגבי ניהל אותה במקומו. בשלב מאוחר, כשבחדר נותרו כארבעה עד חמישה שרים בלבד, נכנס בן גביר וביקש להירשם לדיבור, אך הנגבי סירב בטענה כי השרה אורית סטרוק כבר הוגדרה כאחרונת הדוברים.

בן גביר השיב בכעס, "תירגע זה לא התפקיד שלך. אתה רק יועץ", דבר שהוביל לקרב צעקות בין השניים.

השרים שנותרו בחדר ביקשו להרגיע את בן גביר, ואילו הנגבי הגיב בחיוך, "אל תדאגו, אכלתי מאתיים כמוהו". בן גביר השיב לעקיצה: "כן כן, ראיתי מה עשית כשהייתי שר המשטרה", והנגבי ענה בציניות "ברור, כי אתה השר הכי טוב המצטיין בתפקיד".

העימות נמשך, ובסופו הודיע הנגבי על נעילת הישיבה מבלי שניתנה זכות דיבור לא לשרה סטרוק ולא לשר בן גביר.