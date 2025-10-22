אירוע חריג התרחש אמש (שלישי) במהלך שידור תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

מספר לוחמים במילואים, המתמודדים עם הלם קרב, נכנסו לאולפן בזמן השידור וביקשו להשמיע את קולם מול הציבור הרחב.

הלוחמים סיפרו כי הם נאבקים כבר חודשים ארוכים להעלאת המודעות למצוקת הלומי הקרב, לדבריהם ללא מענה מספק מצד המדינה. הם טענו כי עשרות לוחמים ששבו מהמלחמה סובלים מהתמוטטויות נפשיות חמורות, וכי 63 מתוכם התאבדו מאז תחילת הלחימה.

גיא זקן, אחד הדוברים, תיאר את המאבק שנמשך כבר שלושה חודשים, בהם שוהים הפעילים באוהלים מחוץ לכנסת. לדבריו, גם לאחר פגישות עם ראש הממשלה ושר הביטחון - "הפתרונות לא מגיעים", והם מבקשים לגבש תכנית שיקום מיידית ללוחמים המשוחררים, שתכלול מעטפת טיפולית ארוכת טווח, ייעוץ למשפחות ותמיכה בשלב החזרה לחיים האזרחיים.

הלוחמים הדגישו כי הם אינם דורשים כסף או פיצוי כספי, אלא תשתית טיפולית מסודרת והכרה ציבורית רחבה. הם קראו לערוץ להעניק להם במה קבועה להעלאת המודעות, והזהירו מפני מקרים נוספים של התאבדויות אם הנושא לא יקודם באופן מיידי.

בין ההצעות שעלו בשידור - הקמת תכנית שיקום עם ליווי מקצועי לחיילים משתחררים ובני משפחותיהם, וכן ייזום חקיקה ייעודית לטיפול בהלומי קרב, שאינה קיימת כיום בחוק הישראלי.

מיכה, אחד המשתתפים, אמר כי אין כיום אגף או מחלקה ייעודית לנפגעי הלם קרב בארגון נכי צה"ל, וכי הלומי קרב משויכים למחלקת PTSD כללית שאינה מתאימה לצרכיהם.