עימות סוער פרץ אמש (שלישי) במהלך שידור התוכנית "הפטריוטים", לאחר שמגיש התוכנית ינון מגל תקף את העיתונאי אמיר איבגי בעקבות השתתפותו בכנס עיתונאים שעסק בעתידה של תחנת גלי צה"ל. מגל כינה את איבגי "עלה תאנה", מה שעורר סערה באולפן.

בתגובה לדברים, פנה חבר הפאנל אבי שושן אל איבגי ואמר: "אני מבין שכואב לך ואתה נסער. גם עליי אמרו, זה לא קל לשמוע שאתה עלה תאנה".

"שיהיה ברור", המשיך שושן, "זה שאתה ב-12 הולך היום וב-13 ובערוץ 14 הם שולחים אותך, כי אתה איבגי אתה מ-14. הם משתמשים בך. אל תיתן לאף אחד שישתמש בך. אל תתחבר לאנשים שבסוף יעיפו אותך".

איבגי, המשדר דרך קבע בתחנת גלי צה"ל, השיב לשושן והבהיר כי הוא פועל מתוך מחויבות לתקשורת חופשית והשפעה מבפנים. לדבריו, "אני לא ילד, אני בן 51 ואני 40 שנה בתקשורת".