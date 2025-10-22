מקסים הרקין בטקס המצטיינים דובר צה"ל

סרן (במיל') מקסים הרקין, ששוחרר משבי חמאס לפני כשבוע במסגרת מבצע "שבים לגבולם", חזר אמש (שלישי) למדים - ונאם בטקס מצטיינים שנערך במרכז ההובלה של צה"ל.

הרקין, בן 36 מטירת הכרמל, נחטף ממסיבת הנובה ברעים. כחודשיים לפני כן סיים קורס קצינים, וב-9 באוקטובר היה אמור להתחיל את שירות המילואים שלו כמפקד מחלקה בגדוד ההובלה 6917.

במפגש עם חבריו החיילים בטקס, אמר: "בזכותם חזרתי הביתה. תמיד היחידה הזאת הייתה חלק מהחיים שלי".

הרקין נולד במחוז דונייצק שבאוקראינה, ואימו, טלה, מחזיקה גם באזרחות רוסית. לאחר שחרורו, סיפרה כי המשפחה שמרה על פרופיל תקשורתי נמוך לאורך תקופת השבי, בשל עברו הצבאי.

הרקין הגיע למסיבה עם טלפון נייד וחוגר, אך הצליח להיפטר מהם לפני שנחטף.