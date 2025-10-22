בליכוד החליטו הערב (רביעי) להדיח את ח"כ יולי אדלשטיין מחברותו בוועדת החוץ והביטחון לאחר שהפר את המשמעת הסיעתית והצביע בעד הצעת החוק להחלת הריבונות ביו"ש בקריאה טרומית.

ח"כ אדלשטיין הגיב על העונש "הציבור כבר מבין שמילה שלי זו מילה. אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו"ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי.

גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל. כל הדחה כזו, היא צל"ש ערכי עבורי. מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול".

במקביל טענו בליכוד כי אישור החוק בקריאה טרומית הוא "עוד הטרלה של האופוזיציה שמטרתה לפגוע ביחסינו עם ארה"ב ובהישגים הגדולים של ישראל במערכה".

"אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים. ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה לפרוטוקול, אלא בעבודה נכונה בשטח וביצירת התנאים המדיניים המתאימים להכרה בריבונותנו, כפי שנעשה ברמת הגולן ובירושלים", נמסר מטעם הליכוד.

ח"כ אדלשטיין הגיב לאחר ההצבעה: "מבחינתי, ארץ ישראל היא לא 'הטרלה פוליטית', היא הערובה לקיום שלנו כאן. אני גאה על כך שהצבעתי בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. זהו צו השעה".

הצעת החוק של יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז להחלת ריבונות בשטחי יו"ש אושרה בזכות תמיכתו של אדלשטיין. 25 חברי כנסת תמכו, 24 התנגדו, ומרבית חברי כנסת מהליכוד נמנעו או נעדרו.