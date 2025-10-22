ח"כ מעוז לערוץ 7 אחרי ההצבעה המליאה ערוץ 7

במליאת הכנסת אושרה היום (רביעי) על חודו של קול הצעת החוק של יו"ר נעם אבי מעוז להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון.

25 חברי כנסת תמכו, 24 התנגדו, חברי כנסת מהליכוד נמנעו או נעדרו והיחידי שהצביע בעד למרות דרישת נתניהו הוא חבר הכנסת יולי אדלשטיין.

גם ח"כ יצחק גולדקנופף, ח"כ ישראל אייכלר וח"כ יעקב טסלר הצביעו בעד. כחול לבן וש"ס כמו הליכוד - נעדרו מהמליאה. בליכוד מתכוונים להעניש את אדלשטיין על הצבעתו.

החוק עבר בקריאה טרומית ערוץ כנסת

בנוסף אושרה גם ברוב של 32-9 הצעת חוק של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן המבקשת להחיל ריבונות על העיר מעלה אדומים.

ח"כ יולי אדלשטיין הסביר "הצבעתי עכשיו במליאת הכנסת בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. דווקא בעת הזו, ריבונות ישראלית בכל חבלי מולדתנו, היא צו השעה. כמי שנלחם למען ארץ ישראל לכל אורך שנותיי בבניין זה ומתוך אמונה ברורה בצדקת דרכנו, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד".

טרם ההצבעה הפציר מעוז בח"כים להצביע בעד, "ההתיישבות בארץ ישראל היא החיבור שלנו לעצמנו כעם. אנו קוראים להחיל את הריבונות והחוק הישראלי על יהודה ושומרון באופן מיידי. מכיוון שהממשלה התמהמהה תפקידנו כח"כים לעשות זאת, אני קורא לכולכם להצביע בעד החוק שלי".

ח"כ אחמד טיבי קרא אחריו: "אפילו המנהיג הנערץ על ידיכם טראמפ פתאום מתנגד לסיפוח. אין ריביירה, אין בוננזה, יש מציאות שבה כל העולם, יותר מ-150 מדינות מכירות בפלסטין".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן בירך: "בדרך לריבונות, בדרך להיסטוריה! העברנו היום במליאת הכנסת את הצעד הראשון להחלת ריבונות ישראלית על מעלה אדומים. הקואליציה ניסתה לעצור ולמסמס את המהלך, ונכשלה. הם ברחו מהמליאה כדי לא להצביע, אבל ישראל ביתנו לא ויתרה, ויחד - הצלחנו. אנחנו ימין של מעשים, לא של דיבורים".

מועצת יש"ע מסרה: "הכנסת אמרה את דברה. זה זמן ריבונות! אנו מברכים ח"כ אבי מעוז שהוביל את החוק, את הציונות הדתית ואת מפלגת עצמה יהודית על התמיכה. אנו מבקשים לברך את ח"כ יולי אדלשטיין שהוכיח את מחויבותו ליהודה ושומרון. תושבי יהודה ושומרון מצפים מחברי הכנסת של הליכוד להצטרף למהלך זה ולקדם את תוכנית הריבונות כפי רוח המפלגה".

מהליכוד נמסר: "עוד הטרלה של האופוזיציה שמטרתה לפגוע ביחסינו עם ארה"ב ובהישגים הגדולים של ישראל במערכה. אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים. ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה לפרוטוקול, אלא בעבודה נכונה בשטח וביצירת התנאים המדיניים המתאימים להכרה בריבונותנו, כפי שנעשה ברמת הגולן ובירושלים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "היום יום היסטורי. אני גאה שעוצמה יהודית הצביעה בעד הריבונות. ואני אומר לחבריי בליכוד: אני מבין שיש עליכם לחצים, לחצים בינלאומיים. אבל ממשלת ימין עושה מה שנכון לתושבי מדינת ישראל. ומה שנכון לתושבי מדינת ישראל - זה ריבונות עכשיו".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מסר: "אנחנו מודים לחברי הכנסת שקידמו את ההצעות ההיסטוריות לקידום ריבונות ביהודה ושומרון, והם יזכרו בספרי ההיסטוריה ככאלו שפועלים לתקן עוול ארוך שנים".

"יחד עם זאת מציאות שבה בממשלת ימין על מלא האופוזיציה היא זו שדוחפת לריבונות אינה מתקבלת על הדעת. אנחנו קוראים לקואליציה בכנסת ולממשלה לקחת אחריות על חוקים אלו ולקדם ריבונות באופן מלא בהקדם האפשרי".