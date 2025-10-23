בשבועות הקרובים יסיים המשנה למנכ"ל משרד החוץ, צחי דיקשטיין, את כהונתו. ההחלטה על סיום התפקיד התקבלה בהסכמה עם מנכ"ל המשרד, עדן בר טל, שהודה לדיקשטיין על עבודתו ותרומתו למשרד ולמערך הדיפלומטי של ישראל.

במהלך כהונתו, הקים דיקשטיין לבקשת שר החוץ גדעון סער את חמ"ל התקשורת של משרד החוץ - מערך חדשני הפועל 24/7 למעקב אחר התקשורת הבינלאומית ככלי מרכזי במאבק על תדמיתה של ישראל בעולם.

דיקשטיין הוביל גם את הבאתן של משלחות משפיענים ודמויות מפתח מחו"ל לביקורים בישראל וביהודה ושומרון, במטרה להציג בפניהם את המתרחש בשטח באופן בלתי אמצעי.

כמו כן, ניהל את אירוח כנס iHRA למאבק באנטישמיות, שנערך בחודש מאי האחרון, ובו השתתפו שרי חוץ ונציגים מארבעים מדינות.

במהלך מלחמת חרבות ברזל שימש דיקשטיין כחבר בכמה צוותים ממשלתיים מרכזיים, ביניהם צוות ההגירה מרצועת עזה, מנהלת החזרת הישראלים מחו"ל במבצע "עם כלביא", והצוות הבינמשרדי להיערכות לקליטת החטופים השבים.

במקביל לתפקידו האזרחי, שירת דיקשטיין, רס"ן (במיל'), במסגרת שירות מילואים כקצין האחראי על תחנת ריכוז החללים במחנה שורה - תפקיד רגשי וטעון, שלדבריו הותיר בו צלקת עמוקה איתה הוא מתמודד עד היום.