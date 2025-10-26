ישראל עברה הלילה (ראשון) לשעון חורף. בשעה 2:00 בלילה הוזזו מחוגי השעון שעה אחת אחורה לשעה 1:00. שעון החורף יהיה בתוקף עד ה-27 במרץ 2026.

חוק קביעת הזמן משנת 2013 הוא זה שמסדיר את המעבר בין שעון חורף לשעון קיץ בישראל. החוק קובע שהמעבר לשעון חורף מתבצע ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר (הזזת השעון שעה אחת אחורה), והמעבר לשעון קיץ מתבצע ביום שישי שלפני יום ראשון האחרון של חודש מרץ (הזזת השעון שעה אחת קדימה).

המעבר לשעון חורף נועד להתאים את שעות האור לימי החורף הקצרים, כך שזריחת השמש תהיה מוקדמת יותר, אך השקיעה תגיע אף היא בשעות הצהריים המאוחרות. המשמעות היא שימי העבודה יתחילו עם אור יום, אך שעות האור יתקצרו בשעות הערב, וחשכה תגיע מוקדם יותר.

החיסרון העיקרי של שעון החורף הוא ההתקצרות המשמעותית בשעות האור בשעות אחר הצהריים, מה שגורם לעומסי תנועה מוגברים בשעות החשכה, וכן משפיע על חיי הפנאי והפעילויות מחוץ לבית.