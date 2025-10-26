היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הביעה היום (ראשון) התנגדות נחרצת להצעת חוק שצפויה לעלות לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, במסגרתה תוכל ועדת הכנסת לעכב הליך פלילי נגד ראש ממשלה או שר מכהן.

לדבריה, "הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי. זוהי הצעה פרסונלית שמטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין. היא פוגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי, אינה חוקתית ואין לקדמה".

תגובת היועמ"שית להצעת חוק

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "אין גבול לאירוניה. היועמ"שית שהפכה את מערכת אכיפת החוק לפוליטית לחלוטין, שתופרת תיקים לנבחרי ציבור חדשות לבקרים ומסרסת דרך קבע את עבודת הממשלה - היא קובעת שהצעת החוק שהגישה ח"כ סון הר מלך היא הצעה פוליטית, בשעה שמדובר בהצעה שנועדה להגן על נבחרי הציבור מפני רדיפה פוליטית".

עוד הוסיף: "אני מקווה שחבריי בוועדת שרים לחקיקה לא יבהלו מעוד ניסיון של היועמ"שית לסכל את עבודת הממשלה, ויצביעו פה אחד בעד קידומה".

הצעת החוק, שיזמה ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), קובעת כי ועדת הכנסת תוסמך לעצור הליך פלילי כל עוד טרם ניתנה הכרעת דין, אם תמצא לנכון. דברי ההסבר להצעה מציינים כי מדובר בסמכות מקבילה לזו של היועץ המשפטי לממשלה.

על פי נוסח ההצעה, "בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאית ועדת הכנסת, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט כנגד ראש הממשלה או שר משרי הממשלה, אם ראתה צורך בכך".

עוד נכתב, "אם הוגשה הודעה כאמור - יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט".

בדברי ההסבר הודגש: "לצד הסמכות הקיימת של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים, מוצע להעניק לוועדת הכנסת סמכות לעכב הליכים כנגד ראש הממשלה או שר משרי הממשלה".