בבית המשפט המחוזי בתל אביב נמשך הבוקר (שלישי) שלב החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתחילת הדיון נכנס נתניהו לאולם כשהוא נושא מעטפה חומה, וביקש לצאת להפסקה קצרה.

במהלך הדיון, התובעת יהודית תירוש העלתה טענות בדבר מעורבותה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בעבודת לשכת ראש הממשלה ואף בראיונות למועמדים.

נתניהו השיב "הרבה פעמים פגשה אותם אחר כך אבל האגדה האורבנית הזאת שאשתי מראיינת זה קשקוש, זה לא עובד כך".

הוא הוסיף: "זה לא ראיונות, מדברים אנשים, היא לא יושבת איתי אבל בהחלט יכול להיות שהיא מדברת איתו אחר כך, אבל אין פה סוללה של לדבר איתי ואחר כך איתה זה פשוט מגוחך".

עוד התייחס נתניהו למעורבותו של בנו, יאיר נתניהו, בקמפיין הבחירות של הליכוד: "יאיר הוא אדם עצמאי שיכול להביע את דעותיו. הניסיון להציג אותו כאילו הוא חלק מהקמפיין זה מצג שווא. הוא הביע דעה אבל 'שותף אורגני' - זה פשוט קשקוש".

כאשר ניסתה עו"ד תירוש לברר אם הדבר דומה לראיונות עם נפתלי בנט ואיילת שקד בעבר, השיב נתניהו: "את מנסה לייצר פה תבנית פיקטיבית. אמרתי שראש הסגל או הלשכה חייבים שהיא תיפגש איתם, זה מאשר את מה שאמרתי וכמובן שהיא צדקה באופן ברור - אלו אנשים לא אמינים עם מטרות".

בהמשך הדיון עלה נושא פגישה בבלפור שבה, לטענת התביעה, נכחה גם שרה נתניהו בעת פגישת עבודה לקראת עסקת רכישת 'ידיעות אחרונות'. ראש הממשלה השיב: "זו פגישה שהתקיימה בבלפור. סביר שהיא אמרה שלום, אבל אני לא זוכר".

לבסוף התייחסה התובעת לדבריו של שי חייק, דובר לשכת רה"מ לשעבר, שטען כי יאיר נתניהו השתתף בישיבות אסטרטגיות. נתניהו דחה זאת ואמר: "זה מצג שווא. תראי לי דבר ספציפי ואתייחס לזה".