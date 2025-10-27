ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע כי בשעה 21:00 הערב (ראשון) יעביר לידי הצלב האדום גופה של חלל חטוף שאותרה במהלך היום. בישראל נערכים לקבלת הארון וזיהוי החלל. ההודעה התקבלה שעה קלה לפני שהיה אמור לפוג אולטימטום שהציב בנושא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

תהליך השחרור יהיה דומה לפעימות הקודמות. הצלב האדום ייקרא לאסוף את הארון ובו החלל מידי חמאס. בהמשך יועבר הארון לידי צה"ל ובשטח עזה ייערך טקס פרידה צבאי בהשתתפות רב.

משם יוסע ארונו של החלל לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ברצועת עזה מוחזקים נכון להיום 13 חטופים חללים.

פעימת השחרור האחרונה שביצע חמאס הייתה לפני כשבוע. ארגון הטרור השיב את גופותיהם של החללים החטופים אריה זלמנוביץ ותמיר אדר הי"ד.

הבוקר דווח כי ישראל מאפשרת לחמאס לפעול בשג'אעיה וח'אן יונס הנמצאות בתחומי הקו הצהוב, במטרה לאתר חטופים חללים ולהשיבם לישראל, ואף נסוגה מהאזורים שבהם מחפש ארגון הטרור.

המהלך מתבצע בעקבות לחץ של המתווכות והשליחים האמריקנים, המנסים לקדם את יישום השלב השני של ההסכם.

גורם ישראלי אמר כי מדובר במדיניות "הזויה" כלשונו. "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר".