ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, נשא דברים בכנס "שורת הדין" שנערך בניו יורק והודיע כי אין בכוונתו להתמודד במסגרת פוליטית בבחירות הבאות.

"אני לא רץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות. נראה מה יהיה בהמשך", אמר כהן.

הוא התייחס גם לסוגיית החללים החטופים המוחזקים ביי חמאס בעזה ואמר "אני מעריך שיש לפחות שבעה חטופים חללים נוספים שחמאס יודע היכן הם נמצאים, ויכולים לאתר ולהחזיר אותם אלינו. לגבי היתר אינני בטוח".

רק לפני חודשיים הצהיר כהן כי הוא מתכוון להתמודד על תפקיד ראש הממשלה בעתיד. בריאיון לפודקאסט "בסלון של יסמין" אמר לאשת העסקים יסמין לוקאץ': "בעבר תמיד אמרו לי בבית 'אל תתקרב לפוליטיקה' בגלל המחירים הכבדים שכרוכים בך. היום, במידה רבה, אין ברירה. הציבור בחלקו דוחף מאוד - ואם רוצים שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה".

לשאלה מדוע עד כה לא נכנס באופן פעיל לפוליטיקה השיב "אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע מכיוון ולא קורה שום דבר בפוליטיקה.

אני גם לא רואה את הדבר הזה כפוליטיקה. אני רואה אותו אחרת ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות מוגדר אחרת. לדעתי זה תפקיד מנהיגותי ולאו דווקא תפקיד פוליטי - במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. זה המוצר המנהיגותי שאנסה למכור כאשר תהיה מערכת בחירות פעילה, נדבר על מנהיגות לאומית שהיא בעיקרה אחדות וביטחון", דברי כהן.