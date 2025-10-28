הצעתו של ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, לחוקק בממשלה הבאה חוק שלפיו תישלל זכות ההצבעה לכנסת ממי שלא שירת בצה"ל, מעוררת ביקורת גם ממחנה השמאל.

במאמר שפורסם הבוקר (שלישי) בעיתון "הארץ", תוקף בחריפות המשפטן פרופ' מרדכי קרמניצר את ההצעה של לפיד, ומזהיר מהשלכותיה כלפי הציבור הערבי.

"מדובר בהצעת סרק", כותב קרמניצר. "נראה שלפיד מתקנא בחברי הקואליציה המעלים תדיר הצעות שמקומן לא יכירנו במדינה מתוקנת. כשמביטים בו משפשפים את העיניים - ולא מאמינים למה שהעין רואה".

לדבריו, הצעות אלו נועדו לסכל את הכוח הפוליטי של האזרחים הערבים, לזרות מלח על פצעיהם ולקדם איבה בין יהודים לפלסטינים".

למרות שההצעה מוצגת כאמצעי נגד השתמטות החרדים משירות, קרמניצר מזהיר: "קשה להשתחרר מהרושם שבדרך אל החרדים תמצא ההצעה מקום טבעי וקל יותר לנחות בו - ותופנה אל הציבור הערבי ונגדו".

בסיום מאמרו, הזהיר קרמניצר מהשלכות רחבות יותר: "כך יוכל הימין הלאומני להפיל שתי ציפורים בירייה אחת: חיסול חגיגי של ישראל הדמוקרטית; שלטון נצח לעצמו; ואולי כבונוס, התגשמות החלום האולטימטיבי - התקוממות של הציבור הערבי שתאפשר את גירושו".