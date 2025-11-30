דברי לפיד שעוררו סערה כאן חדשות

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, עורר הערב (ראשון) סערה פוליטית בעקבות דבריו בנוגע להצעת חוק שתגיש מפלגתו, לפיה תישלל זכות ההצבעה ממי שלא מתגייס לצה"ל, כאשר החוק לא יחול על הציבור הערבי.

לפיד אמר: "אני לא יודע מי המציא את המשפט הזה שזכות ההצבעה היא זכות מקודשת, היא לא זכות מקודשת. במדינה דמוקרטית יש זכויות וחובות ואחד תלוי בשני, אי אפשר לבודד אותם".

לדבריו, החוק יכוון כלפי מי שנמצא כשיר לגיוס אך בוחר שלא להתייצב, "נגיד הציבור הערבי במדינת ישראל לא מזמינים אותו להתגייס, אז זה לא חל עליהם, או אנשים שיש להם בעיה נפשית או פיזית ולא יכולים להתגייס, זה חל רק על אנשים שקיבלו צו גיוס, הם בריאים ויכולים להגיע לבקו"ם ובחרו לא להגיע, אז הם עבריינים".

לפיד הוסיף כי בכוונתו להגיש גם הצעת חוק נפרדת שתשלול את זכות ההצבעה מאסירים, "אני גם מתכוון להגיש לצד חוק שאומרת שאסירים לא יוכלו להצביע במדינת ישראל וגם מי שלא מגיע לבקו"ם".

בתגובה לדברים, סיעת ש"ס תקפה בחריפות את יו"ר יש עתיד ומסרה, "יאיר לפיד, שמיהר להבהיר שלא התכוון לשלול את זכות הבחירה מהערבים אלא רק מחרדים - חשף את פרצופו האמיתי ואת עומק השנאה שלו ליהודים שומרי תורה ומצוות. לפי לפיד, יהודים אוהבי הארץ, הלומדים תורה ומתפללים יום-יום לשלום חיילי צה"ל, פחות שווים מערבים שחלקם תומכים בטרור הפלסטיני. בושה וחרפה".

גם חבר הכנסת מאיר פרוש הגיב בחריפות לדברים של לפיד ותקף: "שר התפוצות והמאבק באנטישמיות שיקלי, אל לך לחפש מאבקים בחו"ל נגד אנטישמיים - יאיר לפיד נמצא כאן בפרלמנט הישראלי, ויש לו רעיונות שהאנטישמים בחו"ל לא מעזים היום להגיד בקול. האם החוק הבא של לפיד וליברמן יהיה איסור על חרדים לנוע בכבישי ישראל שהזפת נמרח על הכביש מכספי המדינה?".