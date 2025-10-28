הזמר והיוצר חנן בן ארי שחרר הבוקר (שלישי) שיר חדש בשם "לא המשוגע היחידי", כחלק מסדרה חודשית של שירים שהוא מפרסם עד לצאת אלבומו החדש בינואר 2026.

בשיר, בן ארי נוגע בעצבים חשופים של נפש יוצרת - ולא מהסס להצביע גם על המקומות שבהם אמונה, מוזיקה ותקווה חדלים לרפא.

"קראתי תהילים ולא נושעתי / טבלתי בכל יום ולא יצאתי טהור / לא מצאתי ת'אור", הוא שר, ומדבר ישירות למי שעדיין מתמודד, תוהה, ומחפש את מקומו בעולם.

השיר נכתב והולחן על ידי בן ארי עצמו שמתאר תחושת התפוררות, חזרה לבית ריק, צורך להסתתר מהחשיפה, ואזהרה מפני הניסיון להכניס הכל למסגרות ברורות.

"בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב / יעשו כותרת מזה משהו טוב / כל הצבועים, כל הצבועות / כל מי שלא מוכן להודות / ולהגיד לי שאני - לא המשוגע היחידי".

בחלקו השני של השיר, בן ארי מתנער מהתארים שמודבקים לו: הוא לא "נושא הדגל", לא "דמות לחיקוי", לא "ר' שלמה קרליבך", ואפילו לא "גורו עם פודקאסט".

במקום זאת, הוא מבקש לדבר בגובה העיניים לכל מי שעדיין לא פתר את חידת החיים שלו, לכל מי שמודה בפגמים ובשבר.

בן ארי מסכם את השיר בקריאה פשוטה: "יש שירים שמזיזים ת'לב, יש שירים שמזיזים ת'ראש, יש שירים שמזיזים מתחת - אני רוצה הכל ביחד. לכתוב בלי פחד. להשתחרר".