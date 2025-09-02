הזמר והיוצר חנן בן ארי משיק הבוקר (שלישי) שיר חדש בשם "אחי" שנכתב על אחיו הבכור, עמיחי.

בן ארי סיפר כי בערב ראש השנה האחרון קיבל הודעה מפתיעה מאחיו: "עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים. אם קורה לי משהו אני מבקש שתעביר את ההודעה הקולית שאני שולח לך פה לאשתי ולבנות. אני אוהב אותך".

עמיחי, פסיכולוג ומנהל מרפאה לטיפול בהתמכרויות בירושלים, הוא גם קצין קרבי - בוגר סיירת פלחה"ן גולני ומפקד גדוד במילואים בגדס"ר אלכסנדרוני. "הוא בחיים לא שלח לי הודעה כזו, גם לא בשנתיים האחרונות שבהן לחם בכמה חזיתות. זה הפחיד אותי ברמות", כתב בן ארי.

לדבריו, בשבועיים שלאחר מכן חווה תחושת חרדה מתמדת: "כל תפילות החג היו רק על עמיחי והחברים שנכנסו איתו ללבנון... ומתוך השבועיים האלה נולד הפזמון של 'אחי', אבל פחדתי מהמנחוס ולא המשכתי".

לאחר שעמיחי שב בשלום מהלחימה, חזר בן ארי אל הטקסט. "פתאום הגיעו הבתים והליין גיטרה בהשראת אהוד בנאי, פלוס הפקה של תומר בירן - והנה שיר נולד ועכשיו הוא שלכם", אמר.

בן ארי הקדיש את השיר "לכל הגיבורות והגיבורים שעדיין נלחמים עבורנו, למשפחות והחברים שלא נרדמים בלילה ומתפללים לשובם של אהוביהם. ולכל המשפחות של אלו שכבר לא יחזרו - אני מחבק אתכם חזק. עם ישראל חי".