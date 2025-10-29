בבית העלמין בהר הרצל בירושלים מובא למנוחות בצהריים (רביעי) רס"ר במיל' אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד שנפל ברצועת עזה.

פלדבאום הותיר אחריו אישה, שולמית, וחמישה ילדים: התאומים דוד ויונתן שנולדו לפני שנתיים, הבנות יסמין וריטה-רבקה ובנו הבכור אורי בן ה-11.

אפי נורה בידי צלף כאשר עבד על כלי הנדסי ברפיח, כחלק מפעילות לאיתור מחבלים שנמצאים במנהרות בעיר.

גיסו של פלדבאום, הרב דניאל לונצר, סיפר בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב', שחמשת ילדיו של דניאל "היו כל העולם שלו", אך יחד עם זאת הוא בחר בשירות מילואים מכיוון שהרגיש שהוא "עושה משהו משמעותי", והיה מוכן "לשים את הכול בצד למען עם ישראל".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד לו: "אפי לחם בקו הקדמי של המלחמה בעזה והמשיך בכך גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש שהופרה שוב ושוב על ידי מחבלי החמאס. בשם כל תושבי בנימין אני שולח תנחומים לרעייתו שולמית, לילדיו ולכל משפחתו. בזכות גבורת והקרבתו של אפי עם ישראל ינצח. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה".