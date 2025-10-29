צה"ל הודיע בצהריים (רביעי) על פתיחת חקירה פלילית בנוגע להדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן, כולל בדיקת מעורבות אפשרית של גורמים בפרקליטות הצבאית, זאת, כחודש לאחר שהפרקליטות הודיעה לבג"ץ כי לא תיפתח חקירה בפרשה.

במסגרת ההחלטה, נמסר כי הרמטכ"ל אייל זמיר אישר את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה יפעת תומר ירושלמי לצאת לחופשה עד להשלמת בירור הפרטים.

בתקופה האחרונה התנהלה חקירה פלילית סמויה של המשטרה שהייתה עד עכשיו תחת צו איסור פרסום גורף. החקירה הובילה להתפתחות שמקשרת לכאורה גורמים בפרקליטות הצבאית הראשית בהדלפת הסרטון.

הקירה מנוהלת על-ידי משטרת ישראל בליווי פרקליטות המדינה. במסגרת החקירה נבדקת האפשרות כי הסרטון משדה תימן דלף לתקשורת בידיעת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ציינה כי "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין עבירות הנוגעות לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן".

עוד נמסר כי "החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג"ץ. בשלב זה והואיל והחקירה נמשכת לא ניתן למסור פרטים נוספים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי עודכן על-ידי הרמטכ"ל בנוגע לפתיחת החקירה: "הרמטכ"ל אייל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה".

לדבריו, "מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום".

שר החינוך יואב קיש הצטרף לדברים: "‏היה ברור שהסרטון המבושל והבזוי משדה תימן, שגרם נזק אדיר למדינת ישראל, הודלף על ידי גורמים בעלי כוח והשפעה, שמטרתם הייתה פגיעה מיידית במדינה. ‏ההדלפה הזו פגעה בחיילנו שלחמו בשטח, פגעה בחטופינו ופגעה במדינת ישראל. ‏גם אם מאוחר, הגיע הזמן שהצדק ייעשה".

ח"כ צבי סוכות הוסיף: "‏באמצע המלחמה הקשה בתולדות ישראל בחרה הפצרית להעליל על לוחמי צה"ל כביכול הם היו מעורבים באונס מחבלים. הסרטון שהודלף מתוך חומרי החקירה שהיו בחזקתה יחד עם האישומים חסרי הבסיס שהפיצה על הלוחמים הפך לתעמולה אנטי ישראלית מטורפת בעולם כולו בעיצומה של המלחמה. לכלא".

השר יצחק וסרלאוף הגיב: "העובדה שבזמן שאנו שולחים את בנינו להילחם בעזה גורמים בפרקליטות הצבאית גרמו להוצאת דיבתם רעה באמצעות סרטון מבושל משדה תימן - היא פשע שצריך לתת עליו את הדין. טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את הפצ"רית לחופשה עד לסיום החקירה, שבסיומה אני מצפה שהאשמים יתנו על מעשיהם את הדין".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "החקירה בעניין שדה תימן והוצאת הפצ"רית ל'חופשה', היא התפתחות דרמטית בהגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות עבריינית בכסות משפטית. כלל המעורבים בפרשה צריכים לתת את הדין, כולל היועמ"שית עצמה שניסתה במקור לטרפד את החקירה בהודעה שקרית לבג"ץ".

יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "גורמים בשירות הביטחון הכללי שפועלים באמצעות רוגלות לסיכול מינוי ראש שב"כ, ועכשיו פצ"רית שפועלת לכאורה נגד הלוחמים והמפקדים שלנו ומשתפת פעולה בהדלפות עם עלילות דם אנטישמיות נגד מדינת ישראל. אבדן דרך עצוב מפחיד ומקומם. מישהו צריך עוד הוכחה לקריטיות של ניקוי האורוות והתיקון הדרוש במערכת המשפט ואכיפת החוק שלנו?! נעשה הכל כדי להגן על הלוחמים שלנו, על היהדות שלנו, על הקיום והביטחון שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו מול מי שחותרים תחתיה באיצטלה של 'שומרי סף'".

כאמור לפני רק כחודש הודיע משרד המשפטים לבג"ץ כי הוא לא מתכוון לחקור את הדלפת הסרטון משדה תימן בנוגע לתקיפה, לכאורה, של מחבל נוח'בה. בתגובת המשרד נכתב כי הסרטון לא גרם כל נזק לביטחון המדינה ולא חשף מידע מסווג.

במסמך צוין גם כי על דעת המשנה לפרקליט המדינה וגורמי החקירה השונים הוחלט כי לא ניתן לבצע פעולות חקירה נוספות כדי לאתר את המדליף והבדיקה בעניין זה הסתיימה.

נזכיר כי הסרטון שימש גורמים אנטי-ישראלים לתעמולה בטענה שפרסומו על ידי כלי תקשורת ישראלים מהווה הוכחה לנכונות טענות המחבל.

לפני כחודשיים החל משפטם של לוחמי כוח 100 שנעצרו בשל החשד לפגיעה במחבל נוחב'ה כשסרטון שהופץ נועד, כביכול, להוכיח את אשמתם.