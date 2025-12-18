לוחם מכוח 100 בנאום באירוע דביר שמידט ויהודה לביא

בישיבת ההסדר שבעיר שדרות נערך השבוע טקס הדלקת נרות חנוכה, בהשתתפות תלמידי הישיבה, רבנים, משפחות שכולות, חברי כנסת ונציגים מלוחמי כוח 100 - יחידה שחבריה נאשמים בהתעללות במחבל.

במהלך האירוע נשא דברים נציג מהכוח, שהופיע כשהוא עוטה מסכת פנים. בדבריו סיפר כי אביו נרצח בפיגוע כשהיה בן 16: "היו לי את כל הסיבות לשרת יומיות ולהגיע הביתה כל יום, אבל בחרתי לשרת את המדינה ואת העם, בחרתי לשרת בקרבי".

הוא תיאר את תקופת מעצרם של הלוחמים, שהתפללו מדי ערב בכלא וסיימו כל תפילת ערבית בפסוק "והוציאנו מן המסגר הזה" תוך כדי בכי. לדבריו, "דווקא בזמנים הקשים שעברנו חיפשנו את האור".

עוד אמר כי חברי היחידה לא רגילים להיות תחת פרסום ציבורי נרחב, "אנחנו רגילים להיות מאחורי הקלעים, אף אחד לא הכיר אותנו ולא היו צריכים להכיר אותנו. אנחנו לא אמורים להסתובב עם מסיכה, אבל זה מה שנגזר עלינו ואנחנו מקבלים אותה בלב שלם".

"למכבים לא היה גב פוליטי או ציבורי והם התחילו במשבר של זהות", המשיך, "אבל הייתה להם אמונה בצדקת הדרך ואת האומץ לא לוותר עליה. הם לימדו אותנו שאור לא מבקשים אלא פשוט מדליקים. העיר שדרות הבינה זאת היטב. והישיבה כאן היא סמל לחוסן".

בהמשך אמר כי "לוחמי כוח 100 עומדים כאן בענווה לא כגיבורים וגם לא כקורבנות אלא כלוחמים וכאזרחים שנקלעו לרגע שבו נבחנה לא רק העשייה שלנו אלא גם הדרך שבה המדינה בוחרת להתייחס למי שפעל בשמה. כוח 100, הוא לא רק שם של יחידה אלא הוא סיפור של אנשים שלקחו אחריות, שפעלו מתוך שליחות ומצאו את עצמם נדרשים להיאבק על האמת, על חפות, על כבוד. אנחנו לא מבקשים הנחות. אנחנו רק דורשים את הדבר הבסיסי שכל חברה מוסרית חייבת לעצמה יושר, אמת ואחריות" .

הרב פנדל עם הלוחמים צילום: דביר שמידט ויהודה לביא

ראש הישיבה הרב דוד פנדל ציין ש"ציבור ענק עומד מאחורי כח 100 כדי להילחם איתם נגד מערכות השקר עד לניצחון". הוא הוסיף ש"הציון שלהם למען שירות המדינה הוא 100 והם חשודים בעודף אהבת ישראל ומסירות למדינה".

הרב דרור אריה, מרבני הישיבה, אמר "שכוח 100 הם המכבים החדשים של ימינו, והם ינצחו את המתייוונים הישנים. כח 100 הסיר את המסיכה וזכה לפרק את קשר הפשע של הפרקליטות היועמ"שית ותקשורת השמאל, הם כרו לעצמם בור שיביא לסוף שלטונם".