בית הדין הצבאי קיבל היום (ראשון) את בקשת עורכי הדין עדי קידר ונתי רום מארגון חוננו, והורה על הסרת איסור היציאה מהארץ מלוחמי 'כוח 100' שנחקרו במסגרת החשד להתעללות בבסיס שדה תימן.

ההחלטה התקבלה לאחר שהתובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, הודיע לבית הדין כי אינו מתנגד לבקשה, ובכך למעשה אפשר את ביטול הצו.

בתוך כך, בדיון שנערך בשבוע שעבר בבית הדין הצבאי, שעסק בבקשה לביטול כתב האישום נגד חיילי כוח 100, הודיע לברטוב כי ההחלטה בתיק תתקבל על ידי הפצ"ר החדש, שייכנס לתפקידו בעוד כשבועיים.

בעקבות הדברים, הורה בית הדין הצבאי להשהות את הליך הגישור שמתנהל בין פרקליטות הצבאית לסנגורי החיילים.

המשמעות של ההחלטה: כלל ההליכים המשפטיים בתיק מעוכבים כעת, עד למינויו הרשמי של הפצ"ר הבא ומתן הכרעה מצדו.

הלוחמים תקפו בתחילת הדיון את אל"מ אלי לברטוב, "מה אתה עושה פה? אתה גם קשור להדלפה? איפה התובע הקודם שנחקר בפרשה?"