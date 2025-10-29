תיעוד מזיהוי המחבלים והאמצעי המוטס דובר צה"ל

צה"ל תקף הערב (רביעי) תשתית טרור במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, זאת כשבע שעות לאחר חידוש הפסקת האש.

התקיפה בוצעה באופן ממוקד באמצעות חיל האוויר ובהובלת פיקוד הדרום.

לפי הודעת צה"ל, בתשתית שאותרה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעים מוטסים שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור מיידי נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

נמסר עוד כי כוחות צה"ל פרוסים באזור בהתאם למתווה הפסקת האש, ובצה"ל מדגישים כי "הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מוקדם יותר הבוקר צה"ל הודיע באופן רשמי כי לאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, החלה אכיפה מחודשת של הסכם הפסקת האש לאחר הפרתו על ידי חמאס.

במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. בצבא הדגישו כי ימשיכו להגיב לכל הפרה של ההסכם - ביד קשה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "עשרות מפקדי חמאס סוכלו בפעילות עוצמתית של צה"ל מאז אתמול בתגובה לתקיפת חיילי צה"ל וההפרה הבוטה של ההסכם להשבת החללים החטופים, בנוסף לתקיפת עשרות מטרות תשתית".

"אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת ארגון הטרור חמאס - לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות - מי שירים את ידו על חיילי צה"ל - ידו תיגדע. צה"ל קיבל הנחייה לפעול בעוצמה כנגד כל מטרת חמאס וכך יהיה גם בעתיד. מי שיתקוף את חיילי צה"ל ויפר הסכמים ישלם את מלוא מחיר", הדגיש כ"ץ.

התקיפות הצבאיות החלו לאחר שורה של הפרות שהחמורה בהן היתה נפילתו של לוחם המילואים רס"ר אפי (יונה אפרים) פלדבאום, לוחם צמ"ה באוגדת עזה, בן 37 ואב לחמישה מזית רענן , מירי מחבלים ברפיח. אבי ז"ל היה גם בעל אזרחות אמריקנית.