עידן אלכסנדר עם ראש אכ"א דובר צה"ל

עידן אלכסנדר, ששוחרר משבי חמאס, קיבל היום (רביעי) דרגת רס"ל מראש אגף כוח האדם בצה"ל, אלוף דדו בר-כליפא.

הטקס התקיים במהלך כנס של תוכנית "עץ השדה", העוסקת בטיפול בלוחמים ובחיילים במהלך שירותם הצבאי ולאחריו.

אלכסנדר, שבחר לחזור לשירות צבאי פעיל לאחר שחרורו מהשבי, אמר, "אני רואה את זה כסגירת מעגל, כבוד גדול להיות פה".

לפני מספר שבועות, בכנס בארה"ב, הכריז אלכסנדר כי החליט לחזור ולשרת בצה"ל. "בחודש הבא, בעזרת השם, אחזור לישראל ושוב אלבש את מדי צה"ל, ואשרת בגאווה לצד אחיי", הודיע בכנס.

"הסיפור שלי לא מסתיים בהישרדות - הוא ממשיך בשירות - עד הניצחון", אמר.

הוא הוסיף: "אני חולם על היום שבו כל חטוף ילך חופשי. כשאף חייל, אף ילד ואף הורה לא יתמודד עם מה שהתמודדתי איתו. היום הזה חייב להגיע בקרוב. בואו נבטיח שלא נעצור עד שהם יחזרו".