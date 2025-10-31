שוטר לשעבר, שנפצע בעבר במהלך שירותו וסובל מפוסט טראומה, הצית את עצמו הבוקר (שישי) מול ביתה של ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, ביישוב סמוך לירושלים.

על פי הדיווחים, הוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו ופונה במצב קשה אך יציב לבית החולים הדסה עין כרם.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו כשהוא סובל מכוויות קשות בכ-100% משטח גופו.

על פי המידע שבידי הרשויות, האיש היה מצוי בהליכים ממושכים אל מול אגף השיקום ובעבר הוא הוכר כנכה על ידי אגף השיקום.

נסיבות האירוע נבדקות על ידי גורמי הרפואה והמשטרה.

פורום יהלומי קרב הגיב לאירוע הקשה: "בלב כבד אנו מקבלים את הידיעה על האירוע הקשה והטרגי שהתרחש הבוקר כאשר חייל מילואים, שנתן מעצמו למען ביטחון המדינה, הגיע לנקודת ייאוש קיצונית, אנחמו כואבים והמומים, עוד חבר לדרך מצא את עצמו מול מערכת שלא מתייחסת ונשבר".

"אירוע זה הוא קריאת השכמה חדה לכולנו: המלחמה אולי תמה בשדה הקרב, אבל בנפשם של רבים מהלוחמים והלוחמות שלנו היא לא הסתיימה. אנחנו ממשיכים להילחם מדי יום ביום מול זיכרונות, מול פצעים נפשיים, מול מערכות שלא תמיד מקשיבות".

לסיום נמסר: "המדינה שלחה את בניה ובנותיה למערכה, והיא חייבת לקחת אחריות מלאה, לא במילים, אלא במעשים. לא בבירוקרטיה, אלא באמפתיה אמיתית ובמענה מיידי. אנו קוראים למשרד הביטחון, לממשלה ולכל הגורמים הרלוונטיים לשפר באופן דרמטי את נגישות השירותים הנפשיים והשיקומיים לקצר את זמני ההמתנה לטיפול, להקשיב באמת לקולם של הלוחמים".