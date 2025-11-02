הרב לירז זעירא, שליח חב"ד למכללות בירושלים, השתתף ביום שישי האחרון בברית מילה ושימש כסנדק - כחודש לאחר שנפצע באורח קשה ואיבד את שתי רגליו מפיצוץ מוקש בדרום סוריה.

התינוק הוא בנם הבכור של זוג שבחופתם שימש הרב זעירא בעצמו כמסדר הקידושין.

אחד המשתתפים בברית כתב: "הייתי הבוקר בברית שהתינוק הוא בנו הבכור של חברי והוא בן 40, וזה מרגש מאוד. אבל גם מאוד מרגשת הייתה נוכחותו של הסנדק, לירז זעירא, שנפצע קשה בסוריה ואיבד את שתי רגליו לפני כחודש. אגב, לירז גם ערך את חופתם של הזוג, מה שהוסיף לשמחה ולהתרגשות".

הרב זעירא, בן 42, נשוי ואב לחמישה, משמש זה שנים שליח חב"ד ומרצה לקהל סטודנטים, לצד שירותו כלוחם ומפקד בצנחנים במילואים.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, גויס לשירות מילואים תחילה ברצועת עזה, ובהמשך נשלח למוצב בדרום סוריה.

במהלך סריקות במוצב, ככל הנראה נפגע ממוקש ישן שהתפוצץ, והוא פונה במסוק לבית החולים רמב"ם שבחיפה במצב קשה.

לאחר מכן הועבר לשיקום בבית החולים אסף הרופא. בימים האחרונים החל בתהליך שיקום מורכב.