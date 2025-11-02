פורץ בן 61 עם רקורד פלילי שמתחיל בשנות ה-80 ממשיך לפרוץ לעסקים כשרים בברוקלין למרות עשרות מעצרים קודמים, כך דיווח ה'ניו יורק פוסט'.

החשוד, שריצה חמישה עונשי מאסר בעברו, נעצר החודש בחשד לפריצה לשלוש חנויות כשרות בברוקלין, שבהן גנב יותר מ-160,000 דולר. למרות המעצר האחרון, הוא שוחרר בערבות עצמית.

לפי החקירה, ביום כיפור השנה הוא פרץ לחנות "Kosher Korner" בגרייבסנד וגנב 30,000 דולר. שבועות אחר כך הוא פרץ למעדנייה "ג'רוזלם גלאט" בקינגס הייוויי, חתך את חוטי האזעקה, פרץ כספת וגנב 107,000 דולר. במהלך הפריצות לבש חליפה מיוחדת ומסכת סקי.

הוא נעצר ב-16 באוקטובר בפעם הארבעים בחייו ועומד בפני אישומים של פריצה, גניבה, הסגת גבול והחזקת רכוש גנוב. אך במקרה אחד, תוצאות טביעות האצבע לא הוגשו לתביעה בזמן, והוא שוחרר בערבות עצמית.

בעלי העסקים הביעו תסכול. "המערכת לא עובדת, הוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח זמן רב", אמר אחד מהם לעיתון. אחר הוסיף: "זוהי התגלמות הבעיה של ניו יורק. כמה פעמים אדם יכול להיעצר?"

שמו של החשוד עלה לכותרות כבר באוקטובר 2017, כאשר פרץ למשרדו של הסנאטור החרדי דאז שמחה פלדר ולמסעדה סמוכה, שם גנב 5,000 דולר.

הוא שוחרר מהכלא לאחרונה ב-2023 אחרי שריצה ארבע שנים, אך כבר בשנת 2014, 2008, 2001, 1992 ו-1986 נכלא בגין פריצות.

בנוסף לשתי הפריצות שבהן נעצר, משטרת ניו יורק חוקרת פריצה נוספת לחנות "Mountain Fruit" בשדרת M במידווד ב-11 באוקטובר, שבה נגנבו 25,000 דולר.

המשטרה אישרה כי החקירה נמשכת.