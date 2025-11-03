כ-60 קצינים קרביים שסיימו השבוע את קורס הקצינים בבה"ד 1 השתתפו באירוע סיום מסכת סוכה וסעודת מצווה, ביוזמת ארגון צל"ש.

האירוע התקיים לאחר סיום הטקס הרשמי, וכבר הפך למסורת קבועה במסלולי קורס הקצינים.

באירוע השתתפו רב הבה"ד, הרב אליעד קורנברג, יחד עם חיילי הרבנות הצבאית, הרב רעי פרץ, ראש מכינת עצמונה, ורכזי תוכניות הליווי הרוחני של הארגון.

הרב פרץ איינהורן, יו"ר ארגון צל"ש, אמר במהלך האירוע, "הקצינים האלה שיוצאים עכשיו להוביל את צה"ל במלחמה הם ההוכחה לכך שאפשר לשלב ספרא וסייפא ולהוביל בצבא מתוך חיבור עמוק לתורה".

עוד הוסיף: "ב"ה כבר במשך 13 שנים ארגון צל"ש הפך את סיומי המסכת לחלק בלתי נפרד מהטקסים הצבאיים כדי שכולנו נזכור את זה שהשירות הצבאי מגיע מתוך תורה".