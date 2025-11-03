נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הלילה (שני) לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS האמריקנית. במהלך הריאיון התייחס למדיניות החוץ של ממשלו, ללחימה בעזה, ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאיראן ולהסכמי אברהם.

בהקשר למאמצים לשחרור החטופים מעזה, טען טראמפ כי "ארצות הברית הצליחה להוציא את כולם", והוסיף כי הפסקת האש בעזה היא "שברירית".

עם זאת, העביר מסר מאיים כלפי חמאס, ואמר: "הם יודעים שאם הם לא יתנהגו יפה, הם יימחקו מיד", תוך שהוא מדגיש את יכולתו לפעול במהירות במקרה שיחליט לפרק את הארגון מנשקו: "אם אני ארצה שהם יתפרקו מנשק, אני אדאג שזה יקרה מהר מאוד".

בהתייחס לראש הממשלה נתניהו, שיבח אותו טראמפ ואמר" "הוא אדם שמעולם לא נדחף על ידי מישהו לפני כן", אך הוסיף כי במהלך הלחימה היה עליו "לדחוף אותו קצת לכאן או לשם כדי שיסכים להפסקת האש".

טראמפ גם התייחס להליך המשפטי שמתנהל נגד נתניהו, וביקר את מערכת המשפט בישראל: "הוא עומד למשפט על כמה דברים ואני לא חושב שהם מתייחסים אליו יפה. אני חושב שצריך שנשתתף בזה קצת כדי לעזור לו כי אני חושב שזה מאוד לא הוגן".

בנושא הסכמי אברהם, הביע טראמפ כוונה להרחיבם. בהתייחס להצהרת יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, כי סעודיה לא תצטרף ליוזמה ללא פתרון שתי המדינות, אמר הנשיא: "לא, אני חושב שהוא יצטרף. אני חושב שיהיה פתרון. לא יודע אם זה יהיה שתי מדינות - זה תלוי בישראל, באנשים אחרים ובי".

לדבריו, כל הסדר מדיני באזור מחייב עצירת תוכנית הגרעין של איראן - מהלך שלטענתו רק ממשלו הצליח לקדם: "נתנו להם מכה נוראית, ואז הגיע הזמן לעצור - ועצרנו".