פרסום ראשון: בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, הפך את החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, וקבע כי לעיריית אריאל אין סמכות למנוע העברת בקשות להעסקת פועלים פלסטינים לגורמים בצה"ל. בכך התקבל ערעורו של המנהל האזרחי, שטען כי העירייה חרגה מסמכותה.

השופטים עודד שחם, אברהם רובין ונמרוד פלקס הבהירו: "לסמכות מרחיקת לכת מסוג זה לא מצאנו כל עיגון. הסמכות להתיר כניסה לשטח הסגור, ובכלל זה לשטחה של העירייה, נתונה למפקד הצבאי".

פסק הדין המלא

פסק הדין ניתן בעקבות ערעור שהגיש המנהל האזרחי על פסיקה שניתנה לפני כחצי שנה בבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, שדחתה עתירה של בעלי עסקים בעיר.

אז קבע השופט אמיר דהאן כי החלטת העירייה לצמצם כניסת פועלים בעקבות מתקפת 7 באוקטובר נובעת משיקולים ביטחוניים לגיטימיים.

העתירה המקורית הוגשה לאחר שהעירייה התירה כניסת פועלים פלסטינים אך ורק לאזור התעשייה ולשכונת "אבני חן", בכפוף לאמצעי אבטחה. העותרים ביקשו לאפשר כניסה חופשית לכל רחבי העיר, אך נדחו.

כעת, בית המשפט המחוזי קובע כי לעירייה לא הייתה כלל סמכות לקבל את ההחלטה, גם אם נבעה משיקולים ביטחוניים. את בעלי עסקים בעיר ייצג עו"ד דוד פדוה.

עוד נקבע כי על העירייה להעביר כל בקשה שתתקבל בצירוף עמדתה בלבד, וההכרעה תישאר בידי הגורם הצבאי המוסמך.

מעיריית אריאל נמסר: "עיריית אריאל קיבלה אמש את פסק הדין בעניין הכנסת הפועלים הפלסטינים לעיר אריאל, העירייה תלמד את הפסק ואת השלכותיו הביטחוניות. ההחלטה לא להכניס פועלים פלסטינים היא החלטה בטחונית, אחראית ונכונה. בטחון התושבים הוא ערך עליון. העירייה תשקול את צעדיה בנידון לרבות ערעור לבית המשפט העליון. מאז ה-07/10 תפיסת הביטחון חייבת להיות שונה ומחמירה, הקונספציה של תעסוקה תמורת שקט כבר קרסה ולא ננסה אותה כאן באריאל על רקע האיומים ביו"ש. אנחנו מצרים על כך שפרקליטות צבאית דורסת פסק דין של ביהמ"ש המקומי באריאל ועותרת בצורה תקדימית נגד מדיניות ראש עיר".

בעלי עסקים בעיר מסרו בתגובה לערוץ 7: "ראש העיר, יאיר שטבון, התנהג כבריון מנותק וחסר לב. לצערנו שטבון ראה אך ורק את האינטרס האישי והפוליטי שלו, ולא את האינטרס הציבורי ואת הדאגה לבעלי העסקים ותושבי העיר כולם. במשך שנים, העיר אריאל נבנתה והתנהלה בהסתמך על עובדים ערבים שמגדירים עצמם פלסטינים, שבלעדיהם, וללא חלופה מהממשלה של עובדים זרים, אין כמעט זכות קיום לעסקים ולמפעלים בעיר".

"בעקבות הפסקה במחוזי אנו מתכוונים להגיש תביעה אישית נגד ראש העיר, יאיר שטבון, שלקח לעצמו סמכות לא לו תוך רמיסה ברגל גסה של בעלי עסקים רבים בעיר, שסבלו מנזקים אדירים, וחלקם אף הגיעו לכדי קריסה וסגירה. הביטחון חשוב לכולנו ועדין, אנו עומדים על הזכות שלנו לעבודה ופרנסה בכבוד ומקווים שראש העיר יאיר יקבל בהכנעה את ההחלטה ולא יקשה עם דרישות מדומיינות בנוגע לסידורי הביטחון".