בית המשפט האריך אחר הצהריים (שני) בשמונה ימים את מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ושל רעייתו הילה, שנעצרו הבוקר בחשד למעורבות בפרשת שחיתות חמורה של בכירים בארגון ושל מעורבים נוספים במשק.

השופטת קבעה כי מעצר רעייתו של בר דוד הוארך "לאור חשד לקבלת טובות הנאה מסוגים שונים, שיבוש הליכי חקירה, חשד להשמדת ראיות ותיאום גרסאות".

נציג המשטרה בדיון, אמר כי ייתכן מאוד שבהמשך יתבקשו מעצרים או עיכובים נוספים, בהתאם להתפתחות החקירה. הוא ציין כי ארנון בר דוד שיתף פעולה עם החוקרים ומסר גרסה.

בהמשך הוארך גם מעצרו של סוכן הביטוח עזרא גבאי בשמונה ימים. גבאי נחשב חשוד מרכזי בפרשה.

עורך דינם של בני הזוג בר דוד, מיכה פטמן, אמר בדיון "אני מתקשה לקבל את ההנחה שכל פעולות החקירה מחייבות מעצר". הוא הגדיר את גל המעצרים כ"מגה פיגוע בארגון העובדים".

הבוקר פשטה המשטרה על משרדים בהסתדרות, תאגידים וחברות ממשלתיות, עיריות ו-55 בתים פרטיים. במסגרת המבצע עצרו חוקרי להב 433 שמונה חשודים ועיכבו לחקירה 27 נוספים בהסתדרות ובמשק, בהם שני ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות. רבים מהעצורים ומהמעוכבים חשודים בשוחד, מרמה והפרת אמונים.